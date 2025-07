Palinsesti Mediaset, la rivoluzione d’autunno: c’è anche un raddoppio

News Tv. C’è fermento tra le poltrone rosse di Cologno Monzese: le novità per l’autunno di Mediaset iniziano a delinearsi come un puzzle intrigante, tra conferme attese e colpi di scena che potrebbero cambiare il volto del prime time. E tra ritorni, assenze rumorose e raddoppi strategici, il pubblico si prepara a una stagione televisiva che promette di non annoiare.

Tante novità per la stagione autunnale Mediaset

In prima linea c’è come sempre Pier Silvio Berlusconi, impegnato da mesi nel portare avanti una rivoluzione editoriale che punta alla qualità, all’innovazione e a una maggiore attenzione alla narrazione familiare. Dopo i primi cambiamenti importanti introdotti nella scorsa stagione, anche quest’estate non si è fermato: tra revisioni dei format, conferme mirate e tagli strategici, l’obiettivo resta quello di rafforzare l’identità della rete. La scommessa vinta di “Temptation Island”, che ha dominato gli ascolti estivi, conferma che la strada intrapresa è quella giusta. E ora, con l’autunno alle porte, i reality tornano al centro della scena, ma con nuove energie e volti pronti a sorprendere.

“Grande Fratello 2025”: in arrivo un’edizione rivoluzionata

Una delle mosse più significative riguarda il Grande Fratello, che si prepara a voltare pagina dopo un’edizione non proprio memorabile. Al timone della versione Nip (cioè con concorrenti non famosi) ci sarà Simona Ventura, scelta che segna una vera svolta per il format e per la conduttrice stessa. Dopo le sue recenti apparizioni a L’Isola dei Famosi, che l’hanno riportata al centro della scena, la Ventura affronta questa nuova sfida con entusiasmo: per lei il GF rappresenta una ripartenza, un ritorno da protagonista in una fascia di punta. Non solo per la conduzione, ma anche per l’impostazione generale del programma, che – stando alle anticipazioni – tornerà alle origini, puntando su dinamiche più autentiche e meno costruite.

