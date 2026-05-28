Fiori bianchi, sorrisi emozionati e una cerimonia riservata nel cuore di Roma. Nelle ultime ore sui social hanno iniziato a circolare immagini che raccontano uno dei matrimoni più belli del mondo dello sport e dello spettacolo. Una coppia molto amata dal pubblico ha deciso di pronunciare il fatidico sì lontano dai grandi eventi mondani, scegliendo invece una celebrazione intima insieme agli amici più stretti e ai familiari.

Da tempo i due erano seguitissimi anche per la loro storia d’amore, vissuta inizialmente con grande discrezione. Lui è uno dei calciatori italiani più conosciuti della Serie A, mentre lei è una influencer e volto televisivo molto popolare sui social. Negli ultimi mesi non erano mancati indizi e dediche romantiche che avevano fatto intuire come la relazione fosse ormai pronta a compiere un passo importante.

“Sì, finalmente”. Dopo sei anni insieme il calciatore e la fidanzata famosa si sono sposati

A sposarsi sono stati Stephen El Shaarawy e Ludovica Pagani. Il rito civile si è svolto mercoledì 27 maggio nella Chiesa di Santa Maria in Tempulo, a pochi passi dal Colosseo e dal Circo Massimo. A diffondere i primi scatti del matrimonio sono stati anche i canali social della Roma, dove le immagini della cerimonia hanno subito attirato l’attenzione dei tifosi e dei follower della coppia.

Per il grande giorno gli sposi hanno scelto uno stile elegante ma semplice. Ludovica Pagani ha indossato un completo bianco con blazer e gonna, mentre El Shaarawy si è presentato con un abito grigio. Come testimoni sarebbero stati scelti i rispettivi fratelli, Manuel El Shaarawy e Lamberto Pagani. Alla cerimonia hanno partecipato soltanto gli amici più vicini e i parenti stretti, in attesa dei festeggiamenti più grandi previsti nelle prossime settimane.

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