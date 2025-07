Addio alla leggenda della musica: il triste annuncio è appena arrivato

La notizia della morte e il dolore della famiglia

Ozzy Osbourne, uno dei volti più rappresentativi della storia del rock, si è spento all’età di 76 anni. La scomparsa del celebre artista, noto come il “principe delle tenebre“, è stata annunciata attraverso un comunicato ufficiale dalla famiglia Osbourne, che ha chiesto rispetto per la propria privacy in questo momento di lutto. L’artista era circondato dai suoi cari al momento del decesso.

Ozzy combatteva da tempo contro il morbo di Parkinson, una malattia che gli era stata diagnosticata nel 2003 e resa pubblica solo molti anni dopo, nel 2020. Negli ultimi tempi, il peggioramento delle sue condizioni di salute aveva portato a una drastica riduzione delle sue attività pubbliche. Il suo ultimo concerto, tenutosi il 5 luglio a Birmingham e intitolato Back To The Beginning, ha assunto il valore simbolico di un addio alla scena musicale internazionale.

«È con più tristezza di quanto le parole possano esprimere che comunichiamo la morte del nostro amato Ozzy Osbourne», ha scritto la famiglia in una nota firmata da Sharon, Jack, Kelly, Aimee e Louis. «Era con la sua famiglia e circondato dall’amore. Chiediamo a tutti di rispettare la nostra privacy in questo momento». Il lutto ha coinvolto fan, musicisti e colleghi di tutto il mondo, testimoniando la portata del suo impatto culturale.

La notizia della scomparsa ha subito generato un’ondata di reazioni sui social network, dove migliaia di persone hanno condiviso ricordi, aneddoti e messaggi di affetto. Numerosi artisti internazionali hanno reso omaggio al cantante, sottolineando il ruolo determinante che ha avuto nella nascita e nell’evoluzione dell’heavy metal.