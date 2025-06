“So chi vince”. L’Isola dei Famosi, Cristina Plevani sgancia la bomba e scatena il caos

L’Isola dei Famosi 2025 è un programma dove le emozioni si fanno incandescenti e le dichiarazioni sorprendenti non mancano mai, come del resto è lecito aspettarsi da un reality. L’ultima bomba lanciata arriva da Cristina Plevani, celebre per essere stata la prima vincitrice del Grande Fratello, che ha deciso di rivelare chi, secondo lei, trionferà quest’anno. Con la sua consueta franchezza, ha eletto il suo favorito, scatenando un turbinio di reazioni tra fan e naufraghi.

Leggi anche: “L’Isola dei famosi”, arriva segnalazione choc sulla naufraga: caos sulla Playa

L’Isola dei Famosi 2025, chi vincerà secondo Cristina Plevani

Con una sicurezza invidiabile, Cristina ha indicato in Mario Adinolfi il probabile vincitore. Questo ex politico, noto per il suo carattere discusso e la sua forte presenza sui social, ha strappato il rispetto della Plevani grazie a una tattica che lei definisce “perfettamente strategica”. Adinolfi è riuscito a inserirsi nelle dinamiche del gioco con astuzia, mostrando un’energia che sfida anche le sue limitazioni fisiche. Un vero giocatore d’azzardo in questo contesto competitivo!

Durante un lungo dialogo con Adinolfi, Cristina non ha celato né l’ammirazione né una certa ironia, dicendogli: “Tu sei realmente il giocatore, arrivi sciallo sciallo in finale e te la vinci anche, godendo. Sai che se vinci sono ben contenta, però anche vederti rosicare non sarebbe male”. Una battuta che ha strappato un sorriso a molti appassionati del reality, confermando la fiducia della Plevani nelle capacità del suo compagno di avventura. Ma anche un bel po’ di caos, con i soliti dietrologi ad affermare che “tutto sia già deciso dall’inizio” (Adinolfi vincitore, ndr) e come ormai ci siano poche chances per gli altri naufraghi.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva