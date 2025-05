News tv. “Affari tuoi”, chi è davvero il nuovo concorrente Andrea: conosciuto da molti – Andrea Nadalini, 35 anni, originario di Bologna, è il nuovo concorrente che rappresenta l’Emilia-Romagna nel popolare gioco televisivo Affari Tuoi. È subentrato alla concorrente precedente, Valentina, nella puntata del 28 maggio, condotta da Stefano De Martino. E fin dal suo ingresso, Andrea ha lasciato il segno (non solo per il suo lavoro insolito), ma anche per il suo carisma che ha già fatto colpo sul pubblico.

“Affari tuoi”, chi è davvero il nuovo concorrente Andrea: conosciuto da molti

Di professione, Andrea si occupa di parafulmini. Un mestiere raro, che ha subito acceso la fantasia degli autori del programma, tanto che la sua entrata è stata accompagnata da uno stacchetto musicale con il suono di un tuono: un piccolo dettaglio ironico e teatrale che potrebbe diventare la sua sigla personale, come succede spesso ai concorrenti più caratteristici del gioco. Il mestiere del “domatore di fulmini”, come qualcuno ha scherzato sui social, non è certo comune, e Andrea lo racconta con orgoglio. In un panorama televisivo dove spesso i concorrenti si somigliano un po’ tutti, lui si distingue eccome: tra scariche elettriche e simpatia emiliana, la sua presenza buca lo schermo.

I social già lo adorano (soprattutto le fan)

Il pubblico ha risposto con entusiasmo immediato alla sua partecipazione. I commenti positivi sui social si sono moltiplicati in poche ore, con l’hashtag #Affarituoi spesso popolato da gif e battute affettuose dedicate a lui. Molte fan, in particolare, non hanno perso tempo nel definirlo “affascinante”, “simpaticissimo” e “uno da tenere d’occhio”. Il suo profilo Instagram, @nadalo90, ha visto un piccolo boom di nuovi follower. Con oltre 1000 seguaci, Andrea condivide momenti della sua vita quotidiana, ma soprattutto racconta la sua più grande passione: i viaggi.

