“Amici 25”, grande ritorno di un volto storico del programma: ecco chi potrebbe sostituire Deborah Lettieri

News Tv. Non è passato molto dalla finalissima di Amici 24, ma l’attenzione si è già spostata sulla prossima edizione del talent show più longevo e amato della TV italiana. Mentre Maria De Filippi lavora in silenzio ai preparativi, sul web impazzano le ipotesi sul nuovo cast di professori. Con Deborah Lettieri verso l’uscita di scena, a far discutere è il possibile ritorno di una figura storica dello show. Un nome che stuzzica i fan e che potrebbe portare una ventata di novità (e nostalgia) alla nuova edizione di Amici.

Il toto-professori è iniziato: chi prenderà il posto di Deborah Lettieri?

La chiusura della stagione di Amici 24, culminata con la vittoria del ballerino Daniele Doria e con le polemiche sulla categoria canto, sembra aver segnato anche la fine dell’esperienza televisiva di Deborah Lettieri. Le sue parole prima della finale hanno lasciato poco spazio ai dubbi, aprendo ufficialmente la corsa alla sua possibile sostituzione nella cattedra di danza jazz e contemporanea. Tra i nomi più chiacchierati troviamo Angelo Madonia, reduce da un addio piuttosto turbolento a Ballando con le stelle, seguito da Raimondo Todaro e Andreas Müller, figure già note al pubblico del talent. Nelle ultime ore, però, l’attenzione si è spostata su un nome che riporta la memoria ai primi anni del programma. Di chi si tratta?

Rossella Brescia: un grande ritorno dopo oltre vent’anni?

Rossella Brescia, ballerina pugliese classe 1971, ha fatto parte della prima edizione di Amici, all’epoca ancora chiamato Saranno Famosi, in qualità di ballerina professionista e selezionatrice. L’anno successivo ricoprì il ruolo di insegnante di danza classica, prima di intraprendere una carriera più televisiva che accademica.

Il suo ritorno in veste di docente rappresenterebbe non solo un colpo di scena ma anche una mossa strategica, capace di riaccendere l’interesse del pubblico storico del programma. I fan, intanto, hanno già espresso entusiasmo sui social, vedendo in Rossella Brescia una presenza autorevole, elegante e perfettamente in grado di ricoprire un ruolo centrale nella nuova edizione. C’è però un ostacolo non trascurabile: la cattedra di danza classica è attualmente occupata — e difesa con fermezza — da Alessandra Celentano, colonna portante del talent dal 2003.

