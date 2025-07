“Amici”, clamoroso ritorno per la prossima edizione: “C’era anche lei ai casting”, di chi si tratta

Con l’avvicinarsi della nuova stagione di Amici di Maria De Filippi, si intensificano le voci e le anticipazioni riguardanti il cast dei professori e le possibili sorprese previste per il prossimo anno scolastico nel celebre talent show. L’attesa per le conferme ufficiali cresce, mentre il pubblico si confronta sulle ipotesi e sulle indiscrezioni che circolano nel mondo dello spettacolo. Anche quest’anno, il format di Amici si conferma tra i più seguiti della televisione italiana, pronto a offrire nuovi spazi di crescita ai giovani talenti della musica e della danza.

Ogni edizione vede un’attenta selezione dei professori, figure fondamentali che accompagnano gli allievi lungo un percorso di formazione artistica e personale. La commissione canto sembra destinata a rimanere stabile, con alcuni nomi ormai storici che hanno conquistato la fiducia del pubblico. Parallelamente, si fanno spazio ipotesi di cambiamento all’interno della commissione ballo, dove si preannunciano possibili ritorni e nuove dinamiche professionali.

Aggiornamenti sulla commissione canto: conferme e continuità

Nel settore del canto, la struttura della commissione appare solida. Anna Pettinelli, nota per il suo approccio diretto e la capacità di stimolare i giovani cantanti, continuerà a occupare il proprio ruolo. Al suo fianco, Rudy Zerbi si conferma presenza imprescindibile grazie al suo metodo selettivo e alla lunga esperienza nel settore musicale. Completa il quadro Lorella Cuccarini, apprezzata per la sua sensibilità e per il contributo artistico offerto agli aspiranti interpreti. Questa formazione è stata largamente apprezzata dagli spettatori nella passata stagione, garantendo equilibrio e risultati concreti nei percorsi degli allievi.Per la commissione ballo, invece, si prefigurano cambiamenti significativi. Accanto alle conferme di Alessandra Celentano e Emanuel Lo, si discute della sostituzione di Deborah Lettieri, che ha partecipato come docente solo nell’ultima edizione. Diverse fonti indicano un clamoroso ritorno nel cast. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)