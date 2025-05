News tv. ”Amici”, il vincitore Daniele Doria svela com’è la maestra Celentano dietro le quinte – Daniele Doria ha vinto Amici 24. Un traguardo strameritato secondo molti fan del programma in onda su Canale 5. Il ballerino, 18 anni, ha rilasciato nelle scorse ore un’intervista a TvBlog, in cui ha raccontato le sue sensazioni dopo aver alzato la coppa del talent condotto da Maria De Filippi, ma anche qualche retroscena.

Leggi anche: “Gerri 2” si farà? Cosa sappiamo del seguito della fiction con Giulio Beranek

Leggi anche: “Ho perso la testa”. Benedetta Rossi, la confessione a “Belve” lascia tutti a bocca aperta

”Amici”, il vincitore Daniele Doria svela com’era la maestra Celentano dietro le quinte

Cosa gli è passato per la mente alla finale di “Amici” quando ha capito di aver vinto? “La prima cosa che ho pensato quando Maria ha fatto il mio nome è stata ‘Ma sta accadendo davvero?’. Ero incredulo, per me è stato molto inaspettato perché faccio sempre fatica a credere nelle mie capacità. Condividere tutto ciò con Trigno è stato davvero emozionante; lui mi ha preso in braccio e lì ho sentito tutta la felicità e stima che prova nei miei confronti. Anche io ero ovviamente felicissimo per la sua vittoria di categoria”, ha spiegato Daniele Doria.

”Amici”, il vincitore Daniele Doria racconta del rapporto con Alessandra Celentano

Se non avesse vinto lui? “No, non ho una preferenza, per me poteva vincere davvero chiunque. Eravamo tutti molto bravi e a quel punto tutti noi potevamo giocarci la vittoria. Forse se fossi uscito, da fuori avrei tifato Alessia, ma semplicemente per il rapporto che abbiamo instaurato durante il percorso”, ha aggiunto con umiltà l’allievo di “Amici”. Poi è passato a parlare della maestra Alessandra Celentano.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva