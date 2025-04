“Amici”, le anticipazioni: chi verrà eliminato nella prossima puntata

News Tv. Anticipazioni “Amici”. La sesta puntata del Serale di “Amici“, in onda sabato 26 aprile 2025 su Canale 5, promette emozioni forti e momenti indimenticabili. La puntata è stata già registrata e dalle anticipazioni apparse sul web sappiamo già chi andrà al ballottaggio. (Continua…)

Leggi anche: “Uomini e Donne”, Gianmarco ha fatto la sua scelta? Finalmente la verità

Leggi anche: Angelo Madonia sorprende tutti: il retroscena che nessuno si aspettava su “Ballando con le Stelle”

Cosa succederà nella sesta puntata del serale di “Amici”

La sesta puntata del serale di “Amici” di Maria De Filippi si aprirà con un momento toccante: un momento di raccoglimento per la scomparsa di Papa Francesco. Dopodiché, la competizione entrerà nel vivo con le esibizioni degli otto allievi rimasti in gara, suddivisi in due squadre: da un lato il team Zerbi-Celentano, dall’altro la formazione composta da Pettinelli, Lettieri, Cuccarini e Lo, denominata “PettiLo”.

Le sfide si articolano in tre manche. Nella prima, i Zerbi-Celentano, forti del vantaggio ottenuto grazie al “boccino d’oro” conquistato in settimana, affrontano i PettiLo e vincono la manche. La seconda manche vede i PettiLo riscattarsi e vincono la sfida. La terza e ultima manche è nuovamente appannaggio dei Zerbi-Celentano. Tre allievi sono andati al ballottaggio per l’eliminazione. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)