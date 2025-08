News tv. “Ballando con le stelle”, nel cast ci sarà il famoso cantante che sconvolse Sanremo: è ufficiale – Sembra una scena studiata per far rumore: in un video ironico diffuso sui social, un ragazzo con i capelli cotonati, il sorriso di chi sa come provocare e un pigiama addosso si finge addormentato. Poi apre un occhio, guarda in camera e dice:

«Pensavate che stessi dormendo, eh? No no, chi dorme non piglia pesci. E soprattutto non va a Ballando con le stelle… E invece ci sarò. Ci vediamo lì». Una battuta per annunciare qualcosa che molti sospettavano da tempo. Uno di quei colpi di casting che fanno discutere prima ancora di scendere in pista. La notizia è ora ufficiale: il famosissimo artista sarà tra i concorrenti di punta dell’edizione 2025 del dancing show di Milly Carlucci, in partenza sabato 27 settembre su Rai 1.

Una voce fuori dal coro sulla pista da ballo

Dietro quella sveglia e quel sorriso si cela Rosa Chemical, nome d’arte di Manuel Franco Roncati, classe 1997. Cantante, performer, artista visivo, volto iconico del pop contemporaneo più trasgressivo, farà il suo debutto in uno show del sabato sera Rai. Dalla provocazione sanremese al lustrino da sala da ballo, il passo sembra lungo. Eppure, per lui, non è altro che un altro palcoscenico da conquistare. Dopo aver scatenato polemiche a Sanremo 2023 con il celebre bacio a sorpresa a Fedez, Rosa è pronto a mostrare un lato diverso di sé. O forse no. Di sicuro, l’intenzione è quella di portare colore, creatività e libertà nel programma condotto da Milly Carlucci, che non a caso ha scelto di annunciarlo con un video dal tono scanzonato e pungente.

“Roberto bollente” e nuove sfide in tv

Nel commentare l’annuncio, l’artista ha scherzato definendosi “Roberto bollente”, una parodia autoironica del più celebre Roberto Bolle. È la sua prima vera esperienza in un format televisivo di questo tipo. Nessun reality alle spalle, solo una recente comparsa come giurato nello show Like a Star, condotto da Amadeus sul Nove. Il suo ingresso nel cast di Ballando è destinato a lasciare il segno. Accanto a lui, tra i concorrenti già ufficializzati, ci saranno anche Andrea Delogu e la Signora Coriandoli, alias Maurizio Ferrini. Non solo…

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva