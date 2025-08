“Ballando”, il rumor sulla famosa cantante: Milly vuole proprio lei

News Tv. Il cast di Ballando con le stelle 2025 si arricchisce di nuovi nomi e cresce l’attesa per l’inizio del programma, previsto – salvo cambiamenti – per sabato 27 settembre. Mentre Milly Carlucci continua a svelare gradualmente i concorrenti ufficiali, nelle ultime ore è spuntato un nome a sorpresa che potrebbe fare scintille sulla pista. Ecco cosa sappiamo finora.

Dal palco dell’Ariston alla pista da ballo?

Secondo quanto riportato da Dagospia, dopo il ritorno in grande stile sul palco del Festival di Sanremo 2025, l’artista sarebbe pronta ad affrontare una nuova sfida, stavolta tutta a ritmo di musica… e danza. Milly Carlucci, secondo il giornalista Giuseppe Candela, avrebbe infatti deciso di arruolare la celebre cantante nel cast della prossima edizione di Ballando con le stelle, descrivendola come «una ballerina forte, tosta e indipendente».

Un profilo perfettamente in linea con lo spirito dello show, che da sempre affianca la competizione al racconto umano. Con la sua lunga carriera, la personalità decisa e il carattere sincero, potrebbe davvero essere uno dei volti più interessanti della prossima stagione del dance show di Rai 1.

Marcella Bella nel cast di Ballando con le stelle?

Al momento, va detto chiaramente, si tratta di una semplice indiscrezione: nessuna conferma ufficiale è arrivata né da parte della produzione né dalla diretta interessata. Ma l’indizio lanciato da Dagospia ha già acceso la curiosità dei fan dello show, pronti ad accogliere la cantante siciliana in una veste completamente nuova.

L’artista, 72 anni e una voce inconfondibile, ha più volte dimostrato di non avere alcuna intenzione di rallentare. Dopo la recente partecipazione al Festival di Sanremo, la sua energia e determinazione sembrano fatte apposta per affrontare le sfide di Ballando con le stelle, tra prove settimanali, coreografie impegnative e confronti con i giudici in diretta.

