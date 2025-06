News tv. “Belve”, in dubbio l’ospitata di un famoso cantante: il motivo è economico. Il talk-show più tagliente della tv italiana continua a colpire nel segno. “Belve”, il programma di Francesca Fagnani in onda su Rai 2, non smette di far parlare di sé. Puntata dopo puntata, l’appuntamento serale con la giornalista romana si conferma un piccolo fenomeno televisivo: interviste spietate, silenzi che fanno rumore, confessioni improvvise e momenti da social. Un mix che incolla allo schermo centinaia di migliaia di telespettatori.

“Belve, in dubbio l’ospitata di un famoso cantante: il motivo è economico. Ecco chi

Anche in vista della puntata in onda questa sera, lunedì 3 giugno, l’attesa è alta. Gli ospiti annunciati fanno già discutere. Ma a tenere banco è soprattutto un’indiscrezione: un personaggio molto amato dal pubblico avrebbe espresso il desiderio di farsi “intervistare come una belva”. A un’unica condizione: un cachet da capogiro.

Malgioglio e il sogno di sedersi di fronte alla Fagnani

Il nome che circola con più insistenza è quello di Cristiano Malgioglio. A lanciare la notizia è il settimanale Oggi, che svela un retroscena curioso ma anche plausibile. Il cantautore e personaggio televisivo, amatissimo anche dalle nuove generazioni grazie alla sua ironia e al ruolo di giurato ad “Amici”, avrebbe più volte manifestato la volontà di essere ospite di “Belve”. Il problema? Il cachet richiesto, secondo i beninformati, sarebbe troppo alto per gli standard del programma. “Cristiano, che ha spopolato in giuria nell’ultima e fortunata edizione del talent Amici, sogna per sé stesso l’intervista di Francesca Fagnani a Belve. Ma avrebbe chiesto un cachet troppo alto”, scrive la rivista.

