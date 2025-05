“Domenica In”, sorpresa per Mara Venier che non trattiene le lacrime: “È stato difficile…”

Nel vasto panorama della televisione italiana, pochi programmi hanno segnato così profondamente il cuore del pubblico come Domenica In. Un programma che, stagione dopo stagione, è diventato un simbolo delle emozioni e delle storie che caratterizzano la società italiana. Al centro di questo successo vi è la figura di Mara Venier, la conduttrice che ha saputo creare un legame indissolubile con il pubblico.

Mara Venier a “Domenica In”, il momento dei bilanci

Con la conclusione dell’ultima puntata della stagione, dopo sette anni consecutivi al comando, si è aperto un momento di riflessione e bilanci. Non si è trattato solo di congedarsi, seppur temporaneamente, da un format televisivo, ma di celebrare una conduttrice che ha saputo trasformare ogni episodio in un incontro unico e personale con i telespettatori.

Durante l’emozionante puntata del 18 maggio, numerosi volti noti della TV italiana hanno espresso il loro affetto e stima verso Mara Venier attraverso videomessaggi. Dal noto presentatore Carlo Conti al cantante Massimo Ranieri, passando per personalità come Milly Carlucci, Antonella Clerici e Lino Banfi, tutti hanno voluto rendere omaggio alla “signora della domenica”.

In particolare, Carlo Conti ha sottolineato: “Ci hai regalato emozioni e riflessioni come solo tu sai fare”, mentre Massimo Ranieri, con il suo tipico calore, ha cantato il suo invito a ritornare: “Quella è casa tua, non devi andare via”. Queste parole hanno risuonato come una melodia di gratitudine e nostalgia nei cuori degli spettatori.

