News tv. Ci siamo: è tutto pronto per la 69esima edizione dell’Eurovision Song Contest, che quest’anno si svolge a Basilea, in Svizzera, dal 13 al 17 maggio. Si parte con la tradizionale cerimonia d’inaugurazione del Turquoise Carpet, domenica 11 maggio, per poi entrare nel vivo della gara con due semifinali (martedì 13 e giovedì 15 maggio) e la finalissima sabato 17, tutte ospitate alla St. Jakobshalle. Parliamo del concorso canoro più seguito al mondo — sì, più degli Oscar e del Super Bowl messi insieme: nel 2023 ha raggiunto i 600 milioni di spettatori.

Dove vedere “Eurovision 2025”: tutto quello che c’è da sapere

Sono 31 i Paesi in gara (gruppi compresi): dovevano essere 32, ma la Moldavia si è ritirata per problemi finanziari. I partecipanti si contenderanno l’accesso alla finale, dove invece i cosiddetti Big Five — Francia, Germania, Italia, Regno Unito e Spagna — sono già qualificati. A loro si aggiunge, come da tradizione, la Svizzera in quanto Paese ospitante. Questi sei si esibiranno comunque nelle semifinali, ma senza il rischio di eliminazione.

Dove vedere Eurovision 2025: tv, radio e streaming

Le semifinali andranno in onda su Rai 2 alle 21:00, martedì 13 e giovedì 15 maggio. La finale sarà trasmessa su Rai 1, sempre in prima serata, sabato 17. Tutte le serate si potranno seguire anche in streaming su RaiPlay e sul canale YouTube ufficiale dell’Eurovision (in lingua originale). La copertura radio è affidata a Rai Radio 2, anche in video sul canale 202 del digitale terrestre. Per i fortunati con smart TV di ultima generazione, Eurovision sarà disponibile in 4K su Rai 4K (canale 210 di TivùSat o 101 del Digitale Terrestre, con supporto HbbTV). Attivissimi anche i social ufficiali: TikTok, Instagram, Facebook e YouTube vi terranno compagnia giorno e notte.

Italia a Eurovision: perché c’è Lucio Corsi (e non Olly)

Di norma, a rappresentare l’Italia è il vincitore del Festival di Sanremo. Ma quest’anno c’è stato un colpo di scena: Olly, vincitore con Balorda nostalgia, ha declinato l’invito, preferendo rispettare il calendario del suo tour nei club (già tutto sold out prima di Sanremo). Così, a salire sul palco europeo sarà il secondo classificato: Lucio Corsi, con Volevo essere un duro, lo stesso brano con cui ha conquistato Sanremo. L’artista toscano si esibirà due volte: nella prima semifinale (martedì 13) e, naturalmente, in finale, essendo l’Italia uno dei Big Five.

Scaletta prima semifinale – Martedì 13 maggio

Islanda: Væb, Róa

Polonia: Justyna Steczkowska, Gaja

Slovenia: Klemen, How Much Time Do We Have Left

Estonia: Tommy Cash, Espresso macchiato

Spagna: Melody, Esa diva (già qualificata)

Ucraina: Ziferblat, Bird of Pray

Svezia: KAJ, Bara bada bastu

Portogallo: Napa, Deslocado

Norvegia: Kyle Alessandro, Lighter

Belgio: Red Sebastian, Strobe Lights

Italia: Lucio Corsi, Volevo essere un duro (già qualificato)

Azerbaigian: Mamagama, Run with U

San Marino: Gabry Ponte, Tutta l’Italia

Albania: Shkodra Elektronike, Zjerm

Paesi Bassi: Claude, C’est la vie

Croazia: Marko Bošnjak, Poison Cake

Svizzera: Zoë Më, Voyage (già qualificata)

Cipro: Theo Evan, Shh

Scaletta seconda semifinale – Giovedì 15 maggio

Australia: Go-Jo, Milkshake Men

Montenegro: Nina Žižić, Dobrodošli

Irlanda: Emmy, Laika Party

Lettonia: Tautumeitas, Bur man laimi

Armenia: Parg, Survivor

Austria: JJ, Wasted Love

Regno Unito: Remember Monday, What the Hell Just Happened? (già qualificato)

Grecia: Klavdia, Asteromata

Lituania: Katarsis, Tavo asys

Malta: Miriana Conte, Serving

Georgia: Mariam Shengelia, Freedom

Francia: Louane, Maman (già qualificata)

Danimarca: Sissal, Hallucination

Repubblica Ceca: Adonxs, Kiss Kiss Goodbye

Lussemburgo: Laura Thorn, La poupée monte le son

Israele: Yuval Raphael, New Day Will Rise

Germania: Abor & Tynna, Baller (già qualificati)

Serbia: Princ, Mila

Finlandia: Erika Vikman, Ich komme

Chi presenta Eurovision 2025?

Per l’Italia, i commenti tv saranno affidati a BigMama e Gabriele Corsi, mentre su Radio 2 la conduzione è di Diletta Parlangeli e Matteo Osso. A collegarsi per annunciare i voti della giuria italiana sarà… Topo Gigio. Sì, proprio lui. A condurre lo show da Basilea ci penseranno Hazel Brugger e Sandra Studer, con l’aggiunta, per la finale, di una superstar tutta italo-svizzera: Michelle Hunziker.

Come funziona il voto

Il sistema resta quello ormai consolidato: metà dei voti arriva dalle giurie nazionali, l’altra metà dal televoto. Il pubblico può votare via SMS o telefono durante le semifinali e la finale. Le giurie, invece, votano solo nella finale. Importante: durante la seconda semifinale l’Italia non vota. Voteranno solo Francia, Germania e Regno Unito. Italia, Spagna e Svizzera, invece, votano martedì 13 maggio.

Chi vincerà Eurovision 2025? I favoriti secondo i bookmaker

Secondo gli analisti di Sisal, Lucio Corsi potrebbe sorprendere tutti: è dato underdog con una quota da 50.00, la stessa del connazionale Gabry Ponte (che però gareggia per San Marino) e degli Shkodra Elektronike dell’Albania.