Nessun compenso è stato versato a Massimo Bossetti per l’intervista rilasciata a Francesca Fagnani e andata in onda all’interno della trasmissione Belve Crime su Rai2. A precisarlo è la società Fremantle, che produce il programma, dopo le insinuazioni diffuse sui social da Fabrizio Corona.

In una nota ufficiale, Fremantle smentisce categoricamente le affermazioni di Corona, secondo cui Bossetti avrebbe ricevuto un compenso “a quattro zeri” per partecipare all’intervista:

“In merito alle esternazioni del signor Fabrizio Corona – si precisa che Fremantle non ha elargito alcun compenso al signor Massimo Bossetti per la sua partecipazione al programma Belve. Fremantle si riserva di agire nelle opportune sedi legali per tutelare la verità e la reputazione dell’azienda e della giornalista Francesca Fagnani.”