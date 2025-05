Il caso dell’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 a Garlasco, continua a suscitare interesse e nuove rivelazioni anche a distanza di anni. Recentemente, la trasmissione televisiva “Chi l’ha visto?” ha mandato in onda un video inedito che mostra una conversazione tra Alberto Stasi, fidanzato della vittima e condannato per l’omicidio, e Stefania Cappa, cugina di Chiara.

Le ultime sul caso Garlasco

Nel corso degli anni, il caso ha visto l’emergere di nuovi elementi e piste investigative. Tra queste, l’attenzione si è concentrata su Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara, Marco Poggi. Recenti indagini hanno portato alla raccolta del suo DNA per confrontarlo con tracce biologiche rinvenute sulla scena del crimine. Inoltre, sono emerse discrepanze tra le sue dichiarazioni e i dati delle celle telefoniche, che lo collocherebbero a Garlasco il giorno dell’omicidio, contrariamente a quanto da lui affermato.

Un altro elemento di interesse è la presenza di nicotina nei capelli di Chiara, nonostante né lei né Alberto fossero fumatori abituali, suggerendo la possibile presenza di un fumatore nella casa nei giorni precedenti al delitto. Questi nuovi sviluppi hanno riacceso l’attenzione sul caso, alimentando la speranza che ulteriori indagini possano finalmente fare luce su tutti gli aspetti ancora oscuri dell’omicidio di Chiara Poggi. Ieri sera, la trasmissione “Chi l’ha visto?” ha mandato in onda un filmato registrato in caserma in cui Stefania Cappa tenterebbe di convincere Alberto Stasi. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)