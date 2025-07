News tv. Giovanna Civitillo fuori da “È sempre mezzogiorno”: da chi sarà sostituita – Perché Giovanna Civitillo è stata esclusa da “È Sempre Mezzogiorno”? Il programma di Rai 1 condotto da Antonella Clerici è al centro di un piccolo terremoto mediatico, e il motivo non riguarda certo le ricette del giorno o i nuovi cuochi in arrivo. Al contrario, è l’assenza della moglie di Amadeus a far parlare. Ma cosa si cela dietro questa decisione apparentemente improvvisa?

Giovanna Civitillo fuori da “È sempre mezzogiorno”: da chi sarà sostituita

Secondo alcune indiscrezioni riportate da Giuseppe Candela su Dagospia, Giovanna Civitillo sarebbe stata rimossa non per ordinarie scelte editoriali, ma come parte di una strategia più ampia dei vertici Rai. “Continua la ‘guerra’ dei vertici Rai contro Amadeus”, scrive Candela, suggerendo che la decisione nasconda un messaggio ben preciso. E così, mentre Amadeus si gode la sua nuova avventura a Discovery, la Rai sembra voler lanciare un segnale forte e chiaro.

Quale sarebbe il vero motivo dell’esclusione di Giovanna Civitillo

Ma quale sarebbe il vero motivo di questa esclusione? Candela non esita a sottolineare che la scelta è stata presa dalla Direzione Intrattenimento DayTime, sotto la guida di Angelo Mellone, noto per le sue simpatie politiche. Lo scorso anno, infatti, Civitillo era stata mantenuta nel programma per evitare “polemiche e polveroni”. Quest’anno, però, le cose sono cambiate. Un cambio di rotta? Forse. La Rai ha risposto alle accuse dichiarando che si tratta di normali dinamiche e rinnovamenti del cast. Tuttavia, il dubbio resta: è davvero solo una coincidenza che l’uscita di Civitillo avvenga in un momento in cui ogni mossa legata ad Amadeus sembra avere un peso ben maggiore?

