Il Gruppo 24 Ore sbarca in tv: nasce Radio24-IlSole24OreTV sul canale 246

In occasione del 160° anniversario de Il Sole 24Ore, il Gruppo editoriale lancia ufficialmente Radio24-IlSole24OreTV, il nuovo canale televisivo di informazione che debutterà il 24 giugno sul canale 246 del digitale terrestre. Si tratta di un passaggio storico: con questa operazione, il Gruppo 24 ORE diventa il primo polo editoriale italiano a possedere una piattaforma multimediale completa, capace di integrare stampa, radio, digitale e ora anche televisione.

Tutti i contenuti del Gruppo in un solo canale

Il nuovo canale metterà a disposizione del pubblico i contenuti prodotti dalle testate giornalistiche del Gruppo 24 ORE, integrandoli in maniera sinergica per offrire un’informazione autorevole, continua e accessibile. Saranno disponibili:

Approfondimenti economici e finanziari da Il Sole 24 Ore

Aggiornamenti in tempo reale sull’ andamento dei mercati a cura di Radiocor

a cura di Notizie sportive grazie alla collaborazione con Tuttomercatoweb.com

Previsioni meteo in tempo reale con iLMeteo.it

in tempo reale con Le principali trasmissioni e inchieste di Radio 24

Tutti questi contenuti saranno fruibili su canale 246, ma anche tramite i siti web e le app mobile di Radio 24 e Il Sole 24 Ore, nonché sulle app per connected TV di Radio 24.

Un’infrastruttura tecnologica all’avanguardia

Per garantire una qualità elevata sia nella produzione che nella diffusione del canale, il Gruppo 24 Ore ha stretto accordi con partner tecnici di prim’ordine:

Sky Italia curerà la struttura tecnologica , la produzione video e lo sviluppo dell’interfaccia grafica;

curerà la , la produzione video e lo sviluppo dell’interfaccia grafica; Persidera, principale operatore di rete indipendente in Italia, si occuperà del play-out, della gestione del palinsesto video H24 e della trasmissione sul digitale terrestre.

La produzione dei format tv sarà realizzata nei nuovi studi televisivi del Gruppo 24 Ore a Milano e Roma.

Uno stile moderno ispirato alle all news internazionali

Radio24-IlSole24OreTV avrà un layout visivo moderno e dinamico, con elementi grafici in stile all news. Il logo del canale sarà dinamico e versatile, e l’immagine video sarà arricchita da ticker in movimento, scrolling bar e feed in tempo reale per fornire:

Breaking news

Aggiornamenti di Borsa

Meteo e sport

Analisi e dossier curati dalle redazioni del Gruppo

Un progetto strategico per il futuro

Il lancio del nuovo canale tv rappresenta una svolta strategica per l’intero Gruppo 24 ORE, consolidando la sua posizione come punto di riferimento nell’informazione economica, finanziaria e d’approfondimento, e aprendo la strada a nuove opportunità editoriali e commerciali.

La scelta della numerazione 246, con il richiamo al numero “24”, non è casuale: punta a rendere il canale facilmente riconoscibile e coerente con l’identità storica e digitale del Gruppo.