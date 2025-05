“L’Isola dei Famosi”, Carly crolla e scoppia in lacrime: cos’è accaduto

Durante la recente puntata del daytime de “L’Isola dei Famosi“, trasmessa alle 13:40 su Canale 5, Carly Tommasini ha vissuto un momento di forte commozione. (Continua…)

“L’Isola dei Famosi”, Carly scoppia in lacrime

Durante il daytime de “L’Isola dei Famosi”, Carly è scoppiata in lacrime. La concorrente, appartenente al gruppo dei giovani, si è lasciata andare a un sincero sfogo, manifestando il suo disagio per la mancanza di coesione all’interno del gruppo e per la sensazione di essere esclusa. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)