“L’isola dei famosi”, chi è il primo eliminato e chi va in nomination

Una settimana tra emozioni forti, polemiche accese e un’eliminazione già destinata a far discutere. La seconda puntata de L’Isola dei Famosi 2025, andata in onda su Canale 5 lunedì 12 maggio, ha messo in chiaro che l’avventura in Honduras sarà tutt’altro che prevedibile. Tra confessioni intime, tensioni interne ai gruppi e una prova di leadership infuocata, la serata ha dato al pubblico ciò che cercava: colpi di scena, lacrime vere e strategie in evoluzione.

L’Isola dei Famosi 2025: il debutto tra fuoco, lacrime e leadership

La nuova edizione del reality condotto da Veronica Gentili, con Simona Ventura come opinionista e Pierpaolo Pretelli inviato in Honduras, è partita con il botto. La puntata andata in onda lunedì 12 maggio su Canale 5 ha offerto subito momenti accesi, a partire dal racconto della prima settimana da leader di Omar Fantini e Spadino. Quest’ultimo ha ammesso: “Non sono stato in grado di farlo, mi sono trovato in un mondo che nemmeno io sapevo esistesse.”

Ma è il caso dell’accendino – trovato da Angelo sulla spiaggia e utilizzato dai Giovani per accendere un fuoco – a infiammare realmente la discussione: “Gravissima sconsideratezza”, ha tuonato la Gentili. Il gesto non solo ha infranto il regolamento, ma ha messo in pericolo l’intero arcipelago. Per i responsabili, niente prova ricompensa.

Nomination, lacrime e nuovi ingressi sull’Isola dei Famosi 2025

Non sono mancati i crolli emotivi. Antonella Mosetti, in lacrime per la recente scomparsa del padre, ha confessato: “Sto male fisicamente, ma quando hai il dolore forte che ti divora, cedi. Sono stanca di essere forte.” Dopo un confronto toccante con la figlia e il fratello, decide però di restare.

Nel frattempo, Angelo e Leonardo Brum hanno manifestato la volontà di abbandonare il gioco, salvo poi ripensarci. Dure le parole di Simona Ventura: “Lo spirito è stato gentile, ma dovete lottare, non vi è concesso tutto.” E ancora: “Chi andava via ai miei tempi non tornava più.”

Il nuovo naufrago Dino Giarrusso, atterrato da poco sull’isola, si è detto pronto: “Ho fatto un percorso nella vita, sono pronto a provarci.” Tra i Senatori, ancora Omar Fantini vince la prova leader, mentre tra i Giovani è Nunzio a guadagnarsi il ruolo, dichiarandosi “orgoglioso di essere sia leader che italiano.”

