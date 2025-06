“L’Isola dei Famosi”, chi sarà il prossimo eliminato: il nome è clamoroso

News Tv. A L’Isola dei Famosi il clima si fa rovente, e non solo per il sole cocente. Tra tensioni e strategie, tre naufraghe sono finite al televoto: Loredana Cannata, Jasmin Salvati e l’ex leader Teresanna Pugliese. Una di loro dovrà fare le valigie e lasciare il gruppo principale. Eppure, l’eliminazione potrebbe non significare il ritorno in Italia, grazie alla seconda chance sull’Ultima Spiaggia, dove Dino Giarrusso e Alham El Brinis attendono nuovi “vicini di casa”. Ma chi è la favorita per il gran rientro a casa?

“L’Isola dei famosi”, chi verrà eliminato stasera? I sondaggi

I sondaggi su Grande Fratello forum free parlano chiaro, e il pubblico non sembra avere dubbi: Jasmin Salvati è in netto svantaggio. Teresanna e Loredana godono ancora di un certo consenso tra i fan, mentre la povera Jasmin, nuova arrivata, non è riuscita a conquistare i cuori degli altri naufraghi. Sarà davvero lei a fare le valigie?

Le parole di Jasmin

Nonostante tutto, Jasmin si mostra serena, dichiarando: “Penso che potrei andarmene anche io, alla fine sono arrivata per ultima qui e quindi ci sta che decidano di non votarmi. Se dovesse essere così torno dal mio fidanzato e sono comunque felice. Però me la sento ancora di restare, vedremo cosa deciderà il pubblico”. Con le sue parole dimostra un equilibrio notevole, ma anche una volontà di rimanere in gioco. Cosa pensano gli altri naufraghi?

