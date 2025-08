News tv. Lunetta Savino torna in “Un medico in famiglia”? I fan già sognano, cosa ha confidato l’attrice – Era il 1998 quando una famiglia speciale, affacciata su un giardino romano e abbracciata da un pubblico affezionato, faceva il suo ingresso nella prima serata di Rai 1. Un medico in famiglia è diventato in poco tempo un fenomeno culturale, tra risate, drammi e una dose abbondante di umanità. I Martini, con la loro quotidianità semplice e autentica, sono entrati nei cuori degli italiani e da lì non sono mai usciti del tutto.

Lunetta Savino torna in “Un medico in famiglia”? I fan già sognano, cosa ha confidato l’attrice

Ora, a distanza di anni dall’ultima stagione, le voci su un possibile ritorno della storica fiction si fanno sempre più insistenti. C’è chi sogna un revival, chi ipotizza una reunion, chi aspetta di sapere se davvero torneremo a varcare la soglia di casa Martini. A dare peso a queste ipotesi, nei giorni scorsi è intervenuta una delle attrici simbolo della serie, parlando senza filtri del proprio rapporto con quel set e con il personaggio che l’ha resa popolarissima.

Lunetta Savino: “Cettina? Nessuno me lo ha proposto”

A parlare è stata Lunetta Savino, indimenticabile volto di Cettina, la governante più amata della fiction. In un’intervista concessa a Tv Sorrisi e Canzoni, l’attrice ha raccontato con affetto il legame che ancora la unisce a quella esperienza, ma ha anche chiarito il proprio punto di vista sul possibile ritorno in scena. “Nessuno me l’ha proposto. Lino (Banfi) ogni tanto tira fuori l’idea di un sequel, io sono legata al ricordo e al piacere di averlo fatto. Godo nel rivedere le vecchie puntate anche oggi”, ha spiegato Savino, con quella sincerità che l’ha sempre contraddistinta anche fuori dal set. E ancora, a proposito dell’impatto della serie: “Mi colpisce che quei personaggi, ancora molto vivi nel cuore degli italiani, facciano parte di una famiglia vera”. Un’affermazione che scalda i fan, ma che lascia poco spazio a un ritorno effettivo: Lunetta Savino ha detto no a un eventuale seguito, spiegando di ritenere che “non ci sia altro da raccontare”. Un addio affettuoso, ma deciso.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva