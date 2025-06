Personaggi tv. Monica Setta torna in prima serata: dove la vedremo, ecco quando – Grandi manovre in casa Rai, e tra le protagoniste della nuova stagione estiva spicca ancora una volta Monica Setta. La giornalista e conduttrice è pronta a tornare in prima serata su Rai 2 con “Storie di donne al bivio”, il programma che l’ha vista alla guida già nel 2024 e che ha saputo conquistare pubblico e share, con una media del 7% e punte superiori alla rete.

Monica Setta torna in prima serata: dove la vedremo (e c’è una sorpresa)

La sorpresa per i telespettatori? Il format si rinnova: per la prima volta, tra le “storie al bivio” ci saranno anche uomini. Si parla di ospiti come Albano e Lino Banfi, attesi in una puntata speciale dedicata alla Puglia, terra d’origine della Setta.“Ingredienti a chilometro zero, poco costosi ma di qualità, e la mia solita prudenza”, ha commentato la stessa Monica Setta all’Ansa, definendo la scorsa edizione “una stagione record”. E ha aggiunto, con la consueta ironia: “Aspetto sempre che la torta sia ben cotta prima di tirarla fuori dal forno”.

Novità professionali per Monica Setta

Nonostante le buone performance, Monica Setta ha rifiutato di anticipare il debutto al 2025, preferendo un ritorno estivo ben ponderato. La Rai, nel frattempo, continua a scommettere su di lei, affidandole progetti di rilievo che si consolidano nel tempo.

