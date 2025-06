Nicola Savino torna in Tv, nuovo programma per lui su Rai 2: ecco chi lo affiancherà

News Tv. Dopo anni lontano dalla tv pubblica, Nicola Savino si prepara a fare il suo ritorno in Rai con un nuovo progetto di intrattenimento in prima serata. Secondo quanto anticipato da Affari Italiani, il conduttore sarà il volto di un nuovo show prodotto da Fremantle e in onda su Rai 2 nella stagione 2025-2026. Al suo fianco potrebbe esserci un volto amatissimo del piccolo schermo. Un format che promette leggerezza e ironia, e che si candida a sostituire — almeno temporaneamente — Stasera tutto è possibile.

Nicola Savino torna in Tv: condurrà “Freeze” su Rai 2

Manca solo l’ufficialità, ma tutto lascia pensare che Nicola Savino sarà tra i protagonisti della prossima stagione Rai. Dopo le esperienze a Mediaset e Tv8, il conduttore torna nella tv pubblica con un nuovo varietà in prima serata, dal titolo provvisorio Freeze. A rivelarlo è il portale AffariItaliani.it, che sottolinea come la trasmissione sarà un vero e proprio show di intrattenimento, basato su leggerezza, gioco e improvvisazione. Un ritorno che riporta Savino su Rai 2, rete con cui ha sempre avuto un rapporto speciale, e che lo rilancia come uno dei volti chiave per rinnovare l’offerta del prime time.

Un varietà pronto a raccogliere l’eredità di “Stasera tutto è possibile”

Il concept di Freeze si presta a essere considerato come un’alternativa credibile a Stasera tutto è possibile, il successo firmato Stefano De Martino. Quest’ultimo dovrebbe tornare su Rai nel 2026, forse su un canale diverso da Rai2, e proprio per questo la rete starebbe cercando un prodotto di intrattenimento che ne raccolga l’eredità in termini di tono e pubblico.

L’ipotesi lanciata da Affari Italiani è chiara: “Questo nuovissimo intrattenimento si candida ad essere una valida alternativa a Stasera tutto è possibile, che tornerà ad inizio 2026 dalle frequenze di un canale della Rai”. Freeze potrebbe quindi riempire un vuoto importante nel palinsesto autunnale di Rai2, mantenendo viva la tradizione del varietà comico, leggero ma ben costruito. Chi condurrà il nuovo show accanto a Savino?

