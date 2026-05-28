“Non solo Selvaggia Lucarelli”. Ballando con le stelle, rivoluzione nella giuria: chi esce, chi entra

Aria di rivoluzione totale attorno a Ballando con le stelle. Nelle ultime ore attorno allo storico show del sabato sera di Rai Uno si stanno rincorrendo voci sempre più insistenti su un possibile terremoto in giuria. Non soltanto il futuro di Selvaggia Lucarelli, perché secondo i rumors altri volti storici del programma sarebbero finiti al centro delle indiscrezioni. E intanto iniziano già a spuntare i nomi dei famosi che potrebbero subentrare da settembre.

Per ora non esistono conferme ufficiali, ma il clima attorno alla trasmissione condotta da Milly Carlucci sarebbe sempre più caldo. Sui social i fan commentano senza sosta le ipotesi circolate in queste ore e molti parlano già di una possibile rivoluzione senza precedenti per Ballando con le stelle. Un cambio che potrebbe modificare profondamente il volto della storica giuria del programma.

“Non solo Selvaggia Lucarelli”. Ballando con le stelle, rivoluzione nella giuria

Da anni il tavolo dei giudici rappresenta uno dei simboli della trasmissione di Rai Uno. Nel corso delle edizioni si sono consolidati nomi diventati ormai inseparabili dal programma come Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Guillermo Mariotto, Carolyn Smith e la stessa Selvaggia Lucarelli. Una formula rimasta quasi invariata nel tempo e diventata uno dei punti di forza dello show.

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