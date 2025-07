News tv. Roberta Bruzzone, tremenda gaffe a Ore 14: studio e pubblico di sasso – Un vero e proprio spettacolo in diretta tv. Durante la trasmissione Ore 14, andata in onda il 3 luglio 2025, un momento di imbarazzo ha rapidamente catturato l’attenzione dei telespettatori. Il conduttore Milo Infante ha riportato alla ribalta il caso del delitto di Garlasco, ma è stata una gaffe della criminologa Roberta Bruzzone a rubare la scena.

Roberta Bruzzone, tremenda gaffe a “Ore 14”: studio e pubblico di sasso

Mentre in studio si discuteva animatamente delle prove legate al caso, Bruzzone ha commesso un errore clamoroso, confondendo i luoghi delle indagini. «Che figura…», è stato il commento immediato del pubblico sui social, che non ha esitato a sottolineare l’errore. La conversazione verteva sulle luci accese nelle case vicine alla scena del crimine. Bruzzone, in un momento di confusione, ha chiesto: «La casa della nonna delle Cappa, quindi la casa di Tromello, all’epoca dei fatti, era occupata?». La risposta del colonnello Cassese ha svelato l’equivoco, mentre i social esplodevano di commenti ironici.

“Ore 14”, scivolone di Roberta Bruzzone

Da X a Facebook, gli utenti si sono scatenati: «Una figura di mer*a galattica» e «La tuttologa sta facendo molta confusione» sono solo alcune delle reazioni che hanno tempestato la rete. I social non le perdonano la gaffe:“La Bruzzone confonde la casa della nonna di Chiara con la casa della nonna delle K. Una figura di mer*a galattica”. Il tentativo di Bruzzone di rimediare alla sua svista non è passato inosservato agli spettatori. Nonostante il passo falso, la discussione in studio è proseguita sui dettagli tecnici del caso, ma il pubblico sembrava più interessato alla gaffe che agli sviluppi dell’indagine. Una serata di televisione che ha regalato un momento di leggerezza, anche se involontario.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva