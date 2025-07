News tv. Sanremo 2026, la lista dei possibili cantanti in gara: “C’è anche lei!” – Negli ultimi giorni il Festival di Sanremo è tornato al centro dell’attenzione con una serie di indiscrezioni che riguardano non solo il cast artistico, ma anche la possibile svolta organizzativa che potrebbe arrivare a partire dal 2027. Si parla infatti di un eventuale cambio di location per la storica kermesse, evento che da sempre catalizza l’interesse degli appassionati di musica e spettacolo. Nel frattempo, i riflettori sono puntati sulle possibili conferme e sulle novità che animeranno la prossima edizione del Festival, sempre diretto e condotto da Carlo Conti.

Secondo quanto riportato dal portale specializzato AllMusicItalia.it, sono diversi i nomi caldi che potrebbero salire sul palco dell’Ariston. Tra i protagonisti attesi ci sarebbero nomi storici della musica italiana come Patty Pravo e i Ricchi e Poveri, mentre la scena rap potrebbe essere rappresentata da artisti molto popolari, quali Emis Killa, Capo Plaza, Baby Gang, Coez, Baby K, Big Mama e Boro. Il portale musicale ha anche anticipato alcuni ritorni molto attesi che potrebbero riservare sorprese interessanti.

Sanremo 2026, chi potrebbe tornare tra i Big

Tra questi, la possibilità che possa tornare tra i Big una delle voci più apprezzate degli ultimi anni, autrice di un successo clamoroso nel 2023 con il brano “Sinceramente”. Parliamo di Annalisa, la cantante che con la sua cifra stilistica raffinata ha conquistato pubblico e critica. Oltre a lei, sembrano avere ottime chance di partecipazione anche artisti del calibro di Blanco, Ghali e Neffa, nomi che non passano mai inosservati nel panorama musicale italiano. Ma le sorprese non finiscono qui: il 2026 potrebbe infatti segnare il debutto sul palco sanremese di grandi protagonisti come Tiziano Ferro, Cristina D’Avena e Tammy Cash, la rivelazione dell’ultimo Eurovision con il suo travolgente “Espresso Macchiato”.

