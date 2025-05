“Sognando… Ballando”, ritorno a sorpresa sulla pista di Milly Carlucci: l’annuncio ufficiale (VIDEO)

News Tv. Un ritorno carico di emozioni e ricordi attende il pubblico di Rai 1 nella serata finale di Sognando… Ballando con le stelle. Dopo anni di assenza e un’importante esperienza televisiva lontano dalla pista, il volto noto del dance show di Rai 1 torna dove tutto è cominciato. A fargli compagnia in questo momento speciale ci sarà Samanta Togni, altra icona dello storico show di Milly Carlucci. Ecco tutti i dettagli sulla loro attesissima esibizione e le voci su un possibile rientro nel cast fisso.

Il ritorno a casa avviene in un momento significativo, durante lo show celebrativo dei vent’anni del format condotto da Milly Carlucci, ed è difficile ignorare il valore simbolico della sua presenza, che potrebbe anche segnare una nuova fase nei rapporti con la padrona di casa. A condividere la scena con lui ci sarà Samanta Togni, altra figura storica di Ballando, lontana dalla trasmissione da tempo per seguire progetti diversi. Insieme, i due hanno deciso di annunciare il loro ritorno con un video condiviso sui social, scatenando entusiasmo tra i fan. Il loro duetto sulla pista rappresenta un vero e proprio regalo al pubblico, che non vedeva una loro esibizione da anni.

Raimondo Todaro torna a “Sognando Ballando” come ospite speciale nella finale

Dopo l’addio nel 2021, che segnò la fine di un lungo sodalizio professionale, Raimondo Todaro calcherà di nuovo il parquet di Ballando con le stelle nella puntata finale di venerdì 30 maggio. Per 14 anni Raimondo è stato uno dei ballerini più amati dal pubblico di Rai 1, diventando il recordman del programma con ben cinque vittorie all’attivo. Poi, la scelta di cambiare rotta: Amici di Maria De Filippi, dove ha ricoperto il ruolo di professore di ballo, incarico che ha lasciato proprio quest’anno.

Samanta Togni, proprio come Raimondo, ha contribuito a scrivere alcune delle pagine più belle del programma e il loro ritorno in coppia ha tutte le carte in regola per diventare uno dei momenti più emozionanti della stagione. Il clima della reunion, però, potrebbe nascondere anche un possibile preludio a una partecipazione più stabile.

