Nella seconda parte del programma “La volta buona“, trasmesso su Rai 1, gli spettatori hanno vissuto un’emozionante sorpresa. Il super vip, infatti, si è messo in collegamento con il programma e la reazione di Caterina Balivo è stata da brividi.

Il super vip in collegamento a “La volta buona”

Nella puntata odierna de “La volta buona”, il super vip si è messo in collegamento con il programma di Caterina Balivo. La reazione della conduttrice è stata da brividi. La Balivo, infatti, non credeva ai suoi occhi ed ha chiesto più volte: “Ma è lui?” per poi aggiungere “Svengo“. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)