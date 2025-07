News tv. “Inarrestabile”. “Temptation Island”, che colpo per Filippo Bisciglia: cosa succede – L’estate televisiva non conosce tregua. Nemmeno a fine luglio, quando molti palinsesti rallentano e il pubblico si disperde tra spiagge, sagre e serate all’aperto. Ma c’è un programma che continua a catalizzare l’attenzione generale, inchiodando milioni di spettatori davanti allo schermo e dominando le conversazioni online.

“Temptation Island”, che colpo per Filippo Bisciglia: “Inarrestabile”

Ieri sera, durante la messa in onda di un nuovo appuntamento del reality più chiacchierato della stagione, ne sono successe davvero di tutti i colori: una proposta di matrimonio a sorpresa e, poco dopo, un tradimento clamoroso che ha acceso i social e fatto impennare i commenti. Il risultato? Una vera e propria pioggia di ascolti.

Ascolti da favola: “Temptation Island” supera il 30% di share

Filippo Bisciglia, al timone del reality delle tentazioni, può festeggiare un nuovo, clamoroso traguardo. La puntata di ieri di Temptation Island è stata vista da 4 milioni e 200 mila spettatori, con uno share pari al 30.20%. Numeri eccezionali per qualsiasi periodo dell’anno, ma lo sono ancora di più considerando che siamo alla fine di luglio, quando di solito i dati crollano. Sul fronte degli ascolti televisivi, Temptation Island ha letteralmente dominato la serata, lasciando le briciole alla concorrenza. Rai 1, con il film Assaporando Parigi, non è riuscita ad andare oltre l’10.50% di share, con una media di 1 milione e 612 mila telespettatori. Un divario netto: quasi 20 punti di share in meno rispetto al reality di Canale 5. Anche le altre reti hanno faticato a contenere l’onda d’urto del programma di Bisciglia. Su Italia 1, il film d’azione Brick Mansions ha raccolto 871 mila spettatori, con un dignitoso 5.50% di share. Su Rai 2, l’episodio di Delitti in Paradiso ha raggiunto una media di 560 mila telespettatori e uno share del 4.60%.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva