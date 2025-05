News tv. “Uomini e Donne”, Gianmarco sceglie ma non è Nadia: lei la prende malissimo – Colpo di scena a Uomini e Donne: Gianmarco Steri ha fatto la sua scelta (e ha spiazzato tutti). Il sipario sta per calare sulla stagione di Uomini e Donne, ma prima di salutarci con i petali rossi e le lacrime (vere o presunte), arriva una scelta che ha lasciato tutti a bocca aperta.

“Uomini e Donne”, Gianmarco sceglie ma non è Nadia: lei la prende malissimo

Protagonista del giorno è Gianmarco Steri, il tronista romano che ha infiammato il parterre con i suoi dubbi, i suoi silenzi e i suoi occhi da cucciolo spaesato. Ebbene, il giovane ha finalmente deciso con chi uscire dal programma, mettendo fine al suo percorso nei sentimenti. Spoiler alert? Non è andata come tutti pensavano.

“Uomini e donne”, Gianmarco Steri ha fatto la sua scelta

A svelare il retroscena, come spesso accade, è stata l’informatissima Gemma Palagi, esperta di gossip e story addicted su Instagram. Nelle sue storie, Palagi ha annunciato che Gianmarco ha scelto Cristina Ferrara, lasciando a bocca asciutta quella che per tutti era la favorita fino a poche ore prima: Nadia. Una decisione che ha lasciato il pubblico – e buona parte del web – confuso, visto che la complicità tra Gianmarco e Nadia sembrava solida, costruita puntata dopo puntata, tra esterne dolci e confessioni sussurrate. E invece no. Il cuore del tronista ha preso un’altra direzione, e lo ha portato dritto verso Cristina.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva