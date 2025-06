“Ecco perché l’ho fatto…”. Whoopi Goldberg entra nel cast di “Un posto al sole” (VIDEO)

Svolta epocale per “Un posto al sole“: Whoopi Goldberg entra nel cast della storica daily drama di Rai 3. L’annuncio, che ha infiammato il panorama televisivo italiano, segna un momento di svolta per la produzione, che si prepara a celebrare i suoi 30 anni di messa in onda nel 2026. L’arrivo di un’icona di tale calibro non è solo un colpo di scena, ma un vero e proprio trionfo per la fiction italiana, capace di attrarre un nome da leggenda.

Un’icona senza precedenti approda a Napoli

Whoopi Goldberg non ha bisogno di presentazioni. La sua carriera, straordinaria e poliedrica, è un testamento vivente del suo talento ineguagliabile. Dal cinema al teatro, dalla televisione alla produzione, ha lasciato un’impronta indelebile in ogni campo in cui si è cimentata. È una delle pochissime artiste al mondo ad aver conquistato l’ambito EGOT, acronimo che sta per Emmy, Grammy, Oscar e Tony Award, i quattro principali riconoscimenti dell’intrattenimento americano. Un traguardo che la posiziona in un’élite ristrettissima di performer, confermando la sua versatilità e il suo impatto globale.

La partecipazione di Whoopi Goldberg è motivo di immenso orgoglio per tutte le realtà coinvolte: Rai Fiction, Fremantle, il Centro di Produzione TV Rai di Napoli e l’intero cast di “Un posto al sole”. Questo evento non solo eleva il prestigio della produzione, ma sottolinea anche la solidità e la rilevanza di una serie che, in quasi tre decenni, è diventata un punto fermo nella quotidianità di milioni di italiani. “Un posto al sole” non è solo una soap opera; è un fenomeno culturale che ha saputo evolversi, affrontare temi sociali attuali e mantenere un legame indissolubile con il suo pubblico. In un video pubblicato dalla pagina di RaiPlay, Whoopy ha spiegato perché ha accettato di entrare nel cast di “Un posto al Sole”. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)