“E intanto la sorella…”. Belen Rodriguez, critiche a Cecilia sui social: “Non è giusto”

Da ore il nome di Belen Rodriguez continua a occupare le discussioni sui social, non solo per il ricovero che ha fatto preoccupare fan e addetti ai lavori, ma anche per tutto quello che si è creato attorno alla sua famiglia. Dopo il ritorno a casa della showgirl argentina, infatti, migliaia di utenti hanno iniziato a interrogarsi su chi fosse davvero accanto a lei in uno dei momenti più delicati degli ultimi anni. E nel mirino di molti è finita soprattutto sua sorella, Cecilia Rodriguez.

Nelle ore in cui si parlava del ricovero di Belen a Milano e della presenza di Stefano De Martino accanto a lei in ospedale, alcuni utenti hanno notato che Cecilia continuava a pubblicare storie social considerate da qualcuno troppo leggere rispetto alla situazione. Da lì è partita una vera ondata di accuse, con commenti durissimi comparsi sotto ai post della modella e influencer argentina. Secondo diversi follower, la sorella minore avrebbe dovuto mostrarsi pubblicamente vicino a Belen, soprattutto considerando che anche i genitori delle Rodriguez si trovano attualmente in Argentina.

Belen Rodriguez, gli occhi dei fan puntati sulla sorella Cecilia

In realtà, però, attorno a questa vicenda continuano a esserci moltissimi punti oscuri e soprattutto tante supposizioni. Nessuno sa davvero cosa sia accaduto nelle ore più complicate vissute dalla showgirl. Non è chiaro se Cecilia abbia raggiunto immediatamente la sorella, se le sia stata accanto lontano dalle telecamere oppure se abbia preferito mantenere il silenzio per rispetto della situazione. Ed è proprio questo il punto che in molti stanno sottolineando: il rischio di trasformare semplici ipotesi in certezze assolute.

Nel frattempo Belen, dopo le dimissioni, è rientrata nella sua casa di Milano insieme alla storica amica Patrizia, una presenza che da anni rappresenta per lei un punto fermo. Anche la gestione dei figli in queste ore sarebbe stata organizzata per permettere alla showgirl di ritrovare un po’ di serenità: la piccola Luna Marì si trova da giorni con suo padre, Antonino Spinalbese, mentre Santiago sarebbe con la famiglia di Stefano De Martino. Circostanze che, secondo alcuni, potrebbero aver contribuito a rendere ancora più fragile Belen in questo momento. Ma anche in questo caso si tratta soltanto di ricostruzioni e supposizioni.

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