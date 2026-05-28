“Si è sposato”. Gerry Scotti, l’annuncio è appena arrivato: la moglie è proprio lei

Nel mondo dello spettacolo, dove anche la dimensione privata finisce spesso sotto i riflettori, una notizia emersa a distanza di tempo ha riportato l’attenzione su una scelta controcorrente: Gerry Scotti si è sposato in modo riservato, lontano da telecamere, ospiti e clamore mediatico.

La notizia, riportata dal settimanale Gente, riguarda un matrimonio celebrato circa un anno e mezzo prima della sua diffusione pubblica. La scelta del riserbo, in un contesto in cui spesso le unioni di personaggi noti diventano eventi pubblici, ha reso il racconto particolarmente rilevante. Nel ricostruire i passaggi principali, emerge una linea costante: niente esposizione sui social, nessuna narrazione costruita per la stampa e una gestione discreta dei momenti personali, coerente con il profilo della coppia. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)