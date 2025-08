Personaggi tv. Angelina Mango pronta a tornare? Il rumor bomba agita i fan, cosa sta preparando – È bastato un post, una soffiata su Instagram, un nome sussurrato tra le righe, per riaccendere la speranza. Dopo mesi di silenzio, dopo un’assenza pesante come un vuoto di palco, qualcosa potrebbe muoversi. Un ritorno, forse. Di quelli che fanno rumore anche prima di diventare realtà. Nessun annuncio ufficiale, nessun teaser criptico: solo una frase sussurrata, da prendere, come sempre, con le pinze. A lanciare l’indiscrezione è stato Amedeo Venza, che tra una notizia confermata e un’altra decisamente meno, stavolta sembra voler accendere i riflettori su una delle voci più amate degli ultimi anni: Angelina Mango.

Angelina Mango sta per tornare? Il rumor

Sì, il nome in questione è proprio il suo: Angelina Mango. La vincitrice di Amici, la trionfatrice del Festival di Sanremo 2024, la protagonista italiana all’Eurovision Song Contest che aveva fatto sperare anche nei bookmakers. Un’ascesa rapidissima, vertiginosa. E poi il ritiro, altrettanto sorprendente. Un anno fa, Angelina Mango decideva di fermarsi, di prendersi cura di sé stessa. Una scelta rara, coraggiosa. Rinofaringite acuta, stando a quanto aveva condiviso, forse aggravata da una routine e da una pressione schiacciante. Da allora, nessun singolo, nessun album, solo qualche aggiornamento via social. I fan, comprensivi e silenziosi, hanno rispettato il suo bisogno di distanza.

L’indiscrezione su Sanremo 2026

Eppure, oggi le carte potrebbero rimescolarsi. Secondo Venza, Angelina Mango starebbe lavorando al suo grande ritorno. Ma non solo: pare che ci sia già un brano in preparazione per Sanremo 2026. Un’ipotesi che, se confermata, rappresenterebbe un colpo da maestro per Carlo Conti, nuovo direttore artistico del Festival. Va detto: l’edizione del 2026 è ancora avvolta da molte incognite. Non è nemmeno certo che la kermesse si svolgerà ancora a Sanremo, viste le trattative (e i costi) tra la Rai e l’amministrazione comunale. Ma una cosa è sicura: un ritorno di Angelina sul palco dell’Ariston sarebbe un evento di peso.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva