Personaggi tv. “Lei e il compagno…”: Anna Tatangelo incinta, la triste indiscrezione. Lei rompe il silenzio – Chi si aspettava che si sarebbe concessa una lunga pausa, si sbagliava di grosso. Anna Tatangelo, incinta e più radiosa che mai, continua il suo tour estivo tra le piazze italiane. La cantante di Sora, che lo scorso 18 giugno ha annunciato a sorpresa di essere in dolce attesa, ha deciso di non fermarsi. Anzi, ha scelto proprio il palco per lanciare un messaggio forte e chiaro.

Anna Tatangelo incinta, spunta triste indiscrezione: lei rompe il silenzio

Sabato 2 agosto, la cantante si è esibita a Castelliri, piccolo comune in provincia di Frosinone. A rendere speciale la serata, oltre alla sua voce e alla sua energia, è stato un momento particolarmente emozionante: un ringraziamento pubblico rivolto alla sua famiglia e al compagno Giacomo Buttaroni, presente tra il pubblico. Un gesto semplice ma significativo, che ha mandato in frantumi i recenti rumors di una presunta rottura. A riportare l’episodio è stata Deianira Marzano, esperta di gossip molto attiva sui social, che ha condiviso nelle sue storie Instagram lo “spiffero” di una fonte presente al concerto. Secondo il racconto, Buttaroni era lì, accanto ad Anna Tatangelo, a testimonianza di una relazione ancora salda. Ma non è tutto: le parole dell’artista sono state inequivocabili. “Grazie alla mia famiglia e al mio compagno di essere qui”, ha detto dal palco, ricevendo un applauso caloroso.

Le voci di crisi dopo l’annuncio della gravidanza

Le chiacchiere su una possibile crisi tra i due erano cominciate proprio dopo l’annuncio della gravidanza. Il motivo? Nel post social con cui Anna aveva condiviso la lieta notizia, il compagno non veniva mai nominato. Un’assenza che aveva insospettito molti. C’era chi aveva ipotizzato una gravidanza affrontata in solitaria o un rapporto già incrinato. A gettare benzina sul fuoco, il riserbo assoluto di Buttaroni, che non ha mai commentato pubblicamente la vicenda. Silenzio stampa da parte di entrambi, insomma, che però non ha impedito al gossip di montare. Anzi. In mancanza di conferme ufficiali, i pettegolezzi hanno cominciato a moltiplicarsi.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva