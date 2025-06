Personaggi tv. “Storia segreta”. Antonino Spinalbese, il flirt dopo “The Couple”: il retroscena – L’estate, si sa, è la stagione in cui i cuori si scaldano e i paparazzi accendono i motori. Non solo spiagge affollate e tramonti infuocati: a quanto pare, sotto il sole rovente, stanno fiorendo anche nuove (possibili) coppie tra i volti noti della televisione. E in queste ore, un nuovo chiacchieratissimo gossip si sta facendo largo tra i corridoi dei salotti televisivi e le pagine delle riviste di spettacolo.

Leggi anche: Roberto Benigni su tutte le furie: le sue parole in diretta tv

Leggi anche: Francesca Tocca, chi è il nuovo fidanzato: lo conoscete tutti

Antonino Spinalbese, flirt in corso dopo “The Couple”: il retroscena

Al centro dell’attenzione troviamo Antonino Spinalbese, ex compagno di Belen Rodriguez e personaggio ormai ben radicato nel circuito mediatico, che si troverebbe coinvolto in una relazione top secret con un volto altrettanto noto al pubblico italiano. La scintilla sarebbe scoccata durante la breve avventura televisiva nel reality The Couple, chiuso in tutta fretta per un clamoroso flop di ascolti.

Leggi anche: Gianni sul trono di “Uomini e donne”? L’ipotesi clamorosa dopo l’esperimento Tina

Leggi anche: “Siamo ad un bivio”: Lucia e Rosario, svelata la sesta coppia di Temptation Island (VIDEO)

Un’indiscrezione che scotta… firmata Parpiglia

A sganciare la bomba è stato Gabriele Parpiglia, giornalista e autore sempre ben informato (o ben inserito nei giri giusti), che però avverte: prendete la notizia con le pinze. Mancano conferme ufficiali, e anche le eventuali smentite dei diretti interessati per ora si fanno attendere. Secondo Parpiglia, la relazione sarebbe nata tra le mura della casa di The Couple, dove Spinalbese è entrato da single dichiarato. La sua “lei”, invece, al momento dell’ingresso risultava ancora legata sentimentalmente allo stilista Alessandro Martorana. Ma il flirt, sempre secondo le indiscrezioni, avrebbe fatto traballare quella relazione, che già mostrava segni di cedimento. Avete capito di chi stiamo parlando?

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva