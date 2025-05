Personaggi tv. Cecilia e Belen Rodriguez, perché non si parlano più: spunta il retroscena – Le voci su un possibile gelo tra Belen Rodriguez e la sorella Cecilia non accennano a placarsi. Da settimane il gossip impazza: si parla di una rottura, o quantomeno di un raffreddamento dei rapporti tra le due sorelle più celebri del mondo dello spettacolo italiano. Nessuna delle due, però, ha voluto smentire o confermare pubblicamente. E si sa, nel silenzio, le voci corrono più veloci.

Cecilia e Belen Rodriguez perché non si parlano più? Spunta il retroscena

La miccia che ha fatto esplodere il chiacchiericcio? Un dettaglio che i fan non hanno potuto ignorare: alla notizia della gravidanza di Cecilia, ufficializzata con un dolcissimo post su Instagram, Belen ha scelto di non commentare e non ha nemmeno messo un like. Per molti, questa mancanza di interazione social vale più di mille parole.

Che cosa è successo tra le due sorelle Rodriguez?

A cercare di far luce su questo (presunto) gelo familiare ci ha pensato Santo Pirrotta, firma nota nel mondo del gossip, intervenuto sulle pagine di Vanity Fair. Secondo il giornalista, la rottura tra le due sorelle sarebbe avvenuta in un momento delicatissimo: proprio all’inizio della gravidanza di Cecilia. “Pare che Belen non sia stata molto presente”, ha raccontato Pirrotta. Un’assenza emotiva e pratica che avrebbe ferito profondamente la futura mamma. “Le attenzioni di Belen nei confronti della sorella sarebbero state minime proprio in un periodo in cui Cecilia avrebbe avuto bisogno di maggior supporto”, ha spiegato sempre Pirrotta. Un piccolo grande screzio, forse, che ha finito per trasformarsi in una distanza tangibile. E i social, in tutto questo, hanno fatto da amplificatore: ogni mancanza, ogni post mancato, ogni commento non scritto ha alimentato la sensazione che qualcosa tra le due non vada per il verso giusto.

