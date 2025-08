Fedez volta pagina, è ufficiale: i primi scatti con la fidanzata

Dopo settimane di indiscrezioni, Fedez e la fidanzata hanno deciso di uscire definitivamente allo scoperto. Con uno scatto condiviso sui social, il rapper ha ufficializzato la sua nuova relazione, mostrandosi in vacanza in Sardegna mentre bacia la stilista milanese. Una svolta significativa che segna la chiusura del capitolo con Chiara Ferragni e l’inizio di una nuova fase sentimentale per l’artista. Ecco come si è evoluta la storia, dalle prime foto rubate fino all’ufficializzazione social.

Fedez volta pagina: “Non può piovere sempre”

«Non può piovere sempre»: con questa frase evocativa Federico Lucia, in arte Fedez, ha accompagnato una serie di immagini pubblicate sul suo profilo Instagram, che raccontano momenti di vacanza a Porto Cervo. Tra sorrisi, paesaggi marini e relax, spicca una foto che ha attirato l’attenzione di fan e media: un bacio con Giulia Honegger, la donna che ha riportato il sereno nella sua vita dopo la turbolenta separazione con Chiara Ferragni.

Le immagini condivise dal rapper raccontano di una relazione solida e serena, vissuta senza più il bisogno di nascondersi. In uno scenario paradisiaco, lontano dalle polemiche mediatiche degli ultimi mesi, Fedez sembra finalmente pronto a riscrivere la propria storia d’amore.

Una nuova fiamma sotto i riflettori: chi è Giulia Honegger

Giulia Honegger, milanese e stilista, è la donna che ha conquistato il cuore dell’ex giudice di X Factor. Fondatrice di un brand di abbigliamento indipendente, Giulia è sempre stata lontana dai riflettori del gossip, almeno fino a oggi.

I primi segnali della relazione risalgono a inizio luglio, quando Fedez aveva pubblicato alcune stories in cui si intravedeva la figura di una donna al suo fianco, senza mai svelarne il volto. La rivelazione è arrivata pochi giorni dopo, grazie al settimanale Chi, che ha identificato la giovane imprenditrice come la nuova fidanzata del rapper. Dalle foto rubate alle vacanze condivise, fino al bacio pubblicato su Instagram, la coppia ha scelto di vivere la relazione alla luce del sole. Un gesto che per Fedez rappresenta un evidente cambio di rotta rispetto al riserbo degli scorsi mesi.

