Flavio Insinna torna in Tv: ecco dove lo vedremo il prossimo autunno

Personaggi Tv. Flavio Insinna si prepara a sorprendere ancora una volta il pubblico televisivo. Dopo la conclusione dell’esperienza con Famiglie d’Italia su La7, il conduttore romano è pronto a rimettersi in gioco con un progetto tutto nuovo, su cui al momento vige ancora il massimo riserbo. Le voci di corridoio si fanno sempre più insistenti, e pare che per lui si stia aprendo una porta importante negli studi di Viale Mazzini. Cosa bolle in pentola per una delle figure più riconoscibili della tv italiana?

Flavio Insinna pronto per Tale e quale show

Secondo quanto riportato nelle ultime ore, Flavio Insinna sarebbe in trattativa avanzata per entrare nel cast della prossima edizione di Tale e quale show, in partenza a fine settembre su Rai 1. L’indiscrezione, riportata da Affari italiani, arriva proprio mentre ci si avvicina all’annuncio ufficiale che Carlo Conti dovrebbe rilasciare a breve sui suoi canali social.

La notizia sorprende solo in parte: Insinna, libero da impegni dopo la conclusione del game show Famiglie d’Italia su La7, era già comparso nei rumor legati al cast del ventennale di Ballando con le stelle. Ora, però, pare sempre più probabile che il suo prossimo palcoscenico sarà quello degli studi Frizzi di Roma, da dove andrà in onda il varietà del venerdì sera firmato Rai.

Un volto di peso per il format di Carlo Conti

Inserire Flavio Insinna nel cast di Tale e quale show rappresenterebbe una mossa strategica da parte della produzione. Si tratta infatti di un artista completo, con un background da attore, doppiatore e conduttore, capace di mettersi in gioco anche sul piano musicale e interpretativo. Una presenza carismatica che porterebbe qualità, esperienza e – perché no – anche una buona dose di autoironia al programma.

Insinna ha già dimostrato in passato di avere uno spirito versatile, e il contesto di Tale e quale potrebbe rivelarsi il terreno ideale per esplorare un lato nuovo della sua carriera. Se confermata, la sua partecipazione rappresenterebbe anche un ritorno in grande stile sulla rete ammiraglia Rai, dopo l’esperienza meno fortunata del preserale di La7.

