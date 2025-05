Personaggi tv. Giovanni Muciaccia, la rivelazione choc: “Mi hanno fatto fuori così” – Giovanni Muciaccia, l’uomo che ha insegnato a un’intera generazione a ritagliare, incollare e “fare attenzione a non sporcare”, non ha mai smesso di essere quel bravo ragazzo entusiasta che ci faceva compagnia nei pomeriggi davanti alla tv. Oggi il conduttore ha 55 anni, è in formissima, corre lungo la via Francigena e si allena a casa come un monaco zen, ma per tutti resterà per sempre “quello di Art Attack”. (continua a leggere dopo le foto)

E pensare che quando tutto è cominciato, nel lontano 1998, non parlava nessuno sul set tranne lui. Letteralmente. I cameraman, i tecnici, gli autori: tutti inglesi. Giovanni veniva teletrasportato a Londra per girare l’edizione italiana del format della BBC, tra colleghi stranieri che lo guardavano come si guarda un alieno armato di colla vinilica. «Per farmi capire mimavo gli oggetti. Era un mix tra mimo e attore comico», racconta oggi con il sorriso in un’intervista concessa al «Corriere della Sera». Quello che sembrava un esperimento improbabile è diventato un fenomeno cult durato vent’anni, trasmesso su Disney Channel e poi su Rai 2 fino al 2018. Il suo entusiasmo contagioso, le magliette colorate, le mani giganti dell’artista misterioso: tutto è rimasto impresso nella memoria collettiva, al punto che Fiorello nel 2003 lo imitò con un successo tale da farlo diventare virale prima ancora che i social esistessero. (continua a leggere dopo le foto)

Dietro quell’energia travolgente, però, si nasconde anche una storia di grandi delusioni. E una su tutte fa ancora male. «Mi è dispiaciuto tantissimo quando la Rai mi ha fatto fuori senza motivo», confessa Muciaccia. Era il Natale del 2019 quando i suoi programmi Cinque cose da sapere e La porta segreta furono cancellati di punto in bianco. «Non ho mai ricevuto una telefonata, né incontrato il direttore Freccero. È stato molto scorretto. Sembrava di vivere in una tv usa e getta».

