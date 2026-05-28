“Ho perso il mio bambino”: dramma per l’ex volto di Uomini e donne

Personaggi Tv, momento molto difficile per l’ex volto di Temptation Island e Uomini e Donne, che ha scelto di raccontare pubblicamente il dramma vissuto negli ultimi mesi durante il podcast 1% Donne. L’influencer e personaggio televisivo ha parlato per la prima volta della perdita del bambino che aspettava e del complicato percorso affrontato per diventare madre.

Con grande sincerità, ha spiegato di essere rimasta incinta alla fine del 2025, vivendo inizialmente settimane di enorme felicità insieme al compagno e alle rispettive famiglie. La gravidanza, però, si è interrotta dopo circa due mesi, lasciandole addosso dolore, senso di colpa e profonda sofferenza.

Valeria Bigella: “Eravamo felicissimi, poi ho perso il bambino”

Nel corso dell’intervista, Valeria Bigella ha raccontato il momento in cui aveva scoperto la gravidanza.

“Ero rimasta incinta, l’ho scoperto il 31 dicembre del 2025”, ha spiegato. “Eravamo super felici. Lo diciamo alla mia famiglia, alla sua famiglia… era l’evento dell’anno”.

L’entusiasmo iniziale si è però trasformato rapidamente in tragedia. “Dopo due mesi l’ho perso”, ha raccontato l’ex concorrente di Temptation Island, parlando apertamente del dolore vissuto dopo l’aborto.

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