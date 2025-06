Personaggi tv. Malgioglio, Roberto Alessi spiffera tutto sui suoi fidanzati: dal carabiniere all’imprenditore turco – Cristiano Malgioglio non è mai stato timido quando si tratta dei suoi amori, e le sue confessioni (a metà tra il romanzo pop e la cronaca rosa) sono ormai un genere letterario a sé. In passato ha raccontato di Alejandro, marinaio portoghese di 25 anni: lo ha fulminato con un solo sguardo sul ponte di una nave. Poi è arrivato Philip, affascinante americano conosciuto a La Spezia, che gli dedicò “I Close My Eyes and Count to Ten” di Dusty Springfield: «Al dieci mi baciò e fu un vulcano», la confessione del cantautore. Storie appassionate, ma con il finale già scritto, come quando Philip tornò in patria e si sposò. Dopo di loro, un chitarrista brasiliano di nome Wando ha imbracciato le note del cuore di Malgioglio. Ora, però, la playlist dell’amore è tutta per Onur, misterioso quarantenne turco che a breve porterà Cristiano all’altare.

Malgioglio, gli amori che lo hanno plasmato

Sotto il boa di paillettes c’è sempre stato un cuore in viva fiamma. Alejandro fu il battesimo sentimentale, l’innocenza rubata dalla brezza atlantica. Philip incarnò l’irrompere della passione: fugace, totalizzante, destinata a bruciare in fretta. Con Wando si è parlato di armonia: «Sangue e arena», sintetizza Malgioglio, come una corrida in cui il toro è il sentimento stesso. Ogni relazione, un tassello di personalità e carriera: c’è il gusto del viaggio, la tentazione del proibito, la voglia di essere sempre “altrove” – fosse anche solo dentro una canzone.

Il segreto del giovane carabiniere

A riordinare il baule dei ricordi ci pensa Roberto Alessi, direttore di Novella 2000 e amico di vecchia data: «Conosco Cristiano da quando arrivò a Milano con i capelli nerissimi». Era la fine dei Settanta, Mina aveva già inciso L’importante è finire, e a Galleria Passerella lo segnalavano come la nuova promessa della scrittura pop. Secondo Alessi, in quegli anni Malgioglio aveva al fianco un giovane carabiniere di leva, presenza discreta e protettiva che vegliava su di lui nei primi passi metropolitani. Un dettaglio rimasto inedito, che sfata la leggenda del Malgioglio “sempre solo” e alimenta la narrazione di amori reali, non solo di fantasia. Nella timeline sentimentale di Malgy l’ultima tappa è Onur, fascinoso quarantenne turco. «Mi ha ridato energia, anche nel lavoro», confida l’artista, che dopo la relazione naufragata con un ragazzo cubano «uguale a Colin Farrell» sembrava distante dall’amore. Onur si è già fatto vedere a Sanremo, in platea con mamma e papà, mentre Cristiano duettava con Bianca Balti e Carlo Conti sul palco dell’Ariston. «Non è un ragazzino da discoteca, è la mia calma». E il progetto di matrimonio è cosa fatta: «Non questa estate, ma presto, con Alessandra Celentano come testimone».

