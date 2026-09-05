Natalia Paragoni e la malattia, pioggia di critiche a Venezia: Elena Santarelli furiosa

C’è chi ha visto in quelle immagini il simbolo di una battaglia affrontata a testa alta e chi, invece, ha scelto di soffermarsi su tutt’altro. Il passaggio di Natalia Paragoni sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia ha attirato inevitabilmente l’attenzione, non soltanto per il suo look, ma soprattutto per il significato che quel look porta con sé. E proprio sui social, dove gli scatti dell’influencer hanno iniziato a circolare, è comparso un commento che ha fatto scattare una reazione decisamente più dura del previsto.

Natalia Paragoni arriva a Venezia con la testa rasata

Natalia Paragoni ha scelto di presentarsi davanti ai fotografi con un’immagine molto diversa da quella a cui il pubblico era abituato. L’ex volto di Uomini e Donne è arrivata sul tappeto rosso con un elegante tailleur completamente nero, lasciando però che fosse soprattutto la sua testa rasata a catturare gli sguardi. Non si è nascosta e non ha cercato di attenuare l’impatto della sua nuova immagine. Al contrario, Natalia ha posato davanti ai fotografi con il sorriso, mostrando tutta la determinazione con cui sta affrontando un periodo particolarmente delicato della sua vita.

La decisione di rasarsi è arrivata dopo la diagnosi di linfoma di Hodgkin, una forma di tumore che interessa il sistema linfatico e che coinvolge i linfociti B, cellule del sistema immunitario.

Da quando ha raccontato pubblicamente la sua situazione, Natalia ha condiviso con i suoi follower diversi momenti del percorso di cura. La perdita dei capelli è diventata così una delle conseguenze più visibili della chemioterapia, trasformandosi anche in un elemento che l’influencer ha deciso di affrontare senza nascondersi.

Le fotografie pubblicate dopo il suo arrivo a Venezia hanno ricevuto moltissimi messaggi di affetto. In tanti hanno sottolineato il coraggio mostrato dalla Paragoni, definendola un esempio di forza e resilienza.

Poi arriva il commento che fa discutere

Ma tra i tanti complimenti non è mancata la voce fuori dal coro. Un’utente ha scelto di criticare proprio la presenza di Natalia sul red carpet, mettendo in discussione il modo in cui avrebbe mostrato pubblicamente la propria malattia.

Il commento, riferito al suo look, è stato particolarmente duro: secondo la donna, Natalia avrebbe finito per “spettacolarizzare” la propria condizione.

Una frase che avrebbe potuto rimanere confinata alla sezione dei commenti, ma che invece è stata notata da una persona che conosce molto bene il peso di una battaglia oncologica.

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