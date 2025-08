Raoul Bova, colpo di scena sull’ex moglie dopo lo scandalo: cosa succede – Raoul Bova non ha proprio pace: tra gossip roventi, presunti tradimenti e addii clamorosi, l’attore sembra essere ormai abbonato ai titoli di cronaca rosa. Dopo la fine rumorosa con Rocío Muñoz Morales e le voci insistenti sulla liaison con Martina Ceretti, a rubare la scena è adesso la sua ex moglie, Chiara Giordano, protagonista di un gesto che nessuno si sarebbe mai aspettato.

Raoul Bova, colpo di scena sull’ex moglie dopo lo scandalo: cosa succede

La vera sorpresa, però, arriva proprio dalla famiglia Giordano: la mamma di Chiara, l’avvocata Annamaria Bernardini De Pace, ha deciso di prendere le difese di Bova. Un colpo di scena degno di una soap: da ex suocera a paladina dell’attore! Ma la storia non finisce qui, perché Chiara ha deciso di stupire tutti con una mossa ancora più inattesa. Se pensavate di aver già visto tutto nel mondo del gossip, preparatevi: Chiara Giordano non solo si è riavvicinata a Raoul in questo momento turbolento, ma avrebbe addirittura scelto di stargli accanto, almeno secondo le voci riportate dal settimanale Chi. E a confermare i sospetti, ecco arrivare un post social che ha mandato i fan in delirio.

Il gesto inatteso di Chiara Giordano: la verità sul suo sostegno a Raoul Bova

Per chi ama i dettagli piccanti, basti sapere che la storia Instagram di Chiara sta facendo il giro del web. Un segnale? Un messaggio cifrato per l’ex marito? Le ipotesi si sprecano, ma una cosa è certa: la curiosità cresce! Secondo i ben informati, il riavvicinamento tra Chiara e Raoul non sarebbe solo una fantasia da tabloid. Lei sarebbe davvero presente nella vita dell’attore in questo periodo difficile. E come se non bastasse, la Giordano ha pubblicato una storia Instagram che ha acceso nuovi sospetti.

