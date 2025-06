Al via “Battiti Live 2025”: 170 artisti, 5 serate e location mozzafiato

News Tv. Dopo il successo clamoroso del 2024, Battiti Live torna per la sua 23ª edizione con un evento ancora più ambizioso: cinque serate consecutive dal 18 al 22 giugno, con oltre 170 performance, un cast di superstar e una produzione spettacolare. Ma non è tutto: quest’anno debutta anche l’innovativa Casa Battiti, spazio esclusivo per artisti e creator. Alla guida, Ilary Blasi, Alvin e Nicolò De Devitiis. Scopri tutti i dettagli, gli ospiti e le novità di uno degli appuntamenti più attesi dell’estate.

Ilary Blasi al timone: nuova edizione, stessa energia

Battiti Live 2025 riparte con un format completamente rinnovato ma fedele al suo spirito: portare sul palco il meglio della musica italiana e internazionale. A guidare lo show ci sarà Ilary Blasi, affiancata da Alvin e da Nicolò De Devitiis, che sarà anche il volto di Extra Battiti – Summer Time, spin-off di Italia 1 dedicato al dietro le quinte e alle curiosità del festival. Cinque serate consecutive di musica live, dal 18 al 22 giugno, trasmesse in diretta su Radio Norba e Radio Norba Tv, e in prima serata su Canale 5 a partire dall’estate, con sei appuntamenti televisivi. A completare l’offerta, le repliche su La 5 e Mediaset Extra. L’evento è supportato da Regione Puglia, Pugliapromozione e dal Comune di Molfetta, confermandosi non solo uno show musicale, ma un grande progetto di promozione territoriale.

Casa Battiti: la grande novità dell’edizione 2025

L’esperienza di Battiti Live 2025 sarà ancora più immersiva grazie alla nascita di Casa Battiti, un’oasi creativa nel backstage che rivoluziona il concetto di accoglienza per artisti, influencer e content creator. 272 metri quadri di spazi interni e 350 di esterni, piscina inclusa, design mediterraneo e angoli pensati per creare contenuti unici.

“Casa Battiti” ospiterà interviste, talk, brunch musicali, format digitali e momenti esclusivi trasmessi da Radio Norba e raccontati sui social. Tv Sorrisi e Canzoni seguirà l’intero evento da questa location con reportage e retroscena. Webboh, media partner dell’evento, sarà presente con una Room personalizzata condotta da Claudia Mariani, che ospiterà gli artisti più amati dai giovanissimi e condividerà i contenuti in tempo reale su tutti i suoi canali digitali. Chi vedremo sul palco più atteso dell’estate 2025?

