Serie tv. Marco Bocci torna in tv con “Alex Bravo”: un ispettore fuori dagli schemi – Un poliziotto brillante, irriverente, imprevedibile. Ma anche un uomo pieno di contraddizioni, sentimenti irrisolti e un passato che bussa alla porta quando meno se lo aspetta. È questo il ritratto di Alex Bravo, il protagonista della nuova fiction Mediaset con Marco Bocci, pronta a conquistare il pubblico di Canale 5 in sei prime serate a partire dalle prossime settimane. Il titolo è già un manifesto: Alex Bravo. Poliziotto a modo suo. Una dichiarazione d’intenti per un personaggio che non ama le regole, né sul lavoro né nella vita privata, ma che proprio per questo affascina, intriga e, come spesso accade ai migliori, risolve i casi più intricati grazie a un intuito fuori dal comune.

Alex Bravo non è un poliziotto qualunque. È un uomo che oscilla tra genialità e caos, tra colpi di testa e momenti di pura lucidità investigativa. Inguaribile playboy, con un curriculum sentimentale che parla da sé, Bravo è uno che si butta, che rischia, che non segue il manuale. Ma proprio questo suo essere “a modo suo” gli consente di leggere le situazioni con uno sguardo diverso, trovando soluzioni là dove gli altri vedono solo problemi. A complicare ulteriormente la sua esistenza, ci pensa una scoperta tanto inaspettata quanto dirompente: Alex scopre di essere padre. Sua figlia è un’adolescente, e lui non ne sapeva nulla. A rivelarglielo è il destino, che lo mette di fronte a un’altra sfida: dimostrare l’innocenza della sua ex compagna, accusata di omicidio.

Una doppia missione, personale e professionale, che lo costringerà a guardarsi dentro, a confrontarsi con la figura paterna che non ha mai voluto o potuto essere, e al tempo stesso ad affrontare un’indagine che si rivelerà piena di ostacoli.

Una collega speciale… e innamorata

A fianco di Alex c’è Sofia, interpretata da Federica De Benedittis. Collega e amica, è una presenza costante nella vita dell’ispettore. Ma c’è di più: Sofia è innamorata di lui, da tempo, in silenzio. Non ha mai avuto il coraggio di dichiararsi, e Alex, distratto com’è da mille storie e mille pensieri, non sembra accorgersi di ciò che ha accanto. Tra loro, però, c’è un’intesa profonda, fatta di complicità, rispetto e una fiducia totale. Sarà proprio questa relazione a fare da contrappunto alla tempesta emotiva che travolge Bravo, offrendo un filo di tenerezza in una storia che mescola poliziesco, commedia e dramma.

