Netflix, 8 magnifiche miniserie ideali per le vostre maratone 

Serie Tv, le miniserie rappresentano un connubio perfetto tra il linguaggio cinematografico e quello televisivo, combinando la raffinatezza visiva dei film con la profondità narrativa delle serie. Questo formato permette di raccontare storie intricate e avvincenti, ideali per le “maratone” di streaming. Su Netflix, molte di queste opere si distinguono per la loro qualità, ma solo alcune si possono definire veri capolavori: eccone una selezione accurata per voi.

Abbiamo incluso per ogni miniserie il punteggio ottenuto sui principali siti di recensioni. Scopriamo insieme le 8 miniserie più belle e premiate disponibili su Netflix.

Adolescence (2025)

Punteggi: Rotten Tomatoes: 99% | IMDb: 8.2/10

Adolescence, dramma psicologico in quattro episodi, disponibile su Netflix, esplora temi legati all’adolescenza, alle pressioni sociali e le conseguenze di un crimine scioccante. Girata interamente in piano sequenza, la serie offre un realismo e intensità unici. Creata da Jack Thorne e Stephen Graham, che interpreta anche il ruolo del padre del protagonista, la narrazione si sviluppa in quattro episodi immersivi.

Maid (2021)

Punteggi: Rotten Tomatoes: 94% | IMDb: 8.3/10

Maid, basata sul romanzo autobiografico di Stephanie Land, la miniserie narra la toccante storia di una giovane madre che fugge da una relazione violenta. Acclamata per il suo realismo, ha ricevuto tre nomination agli Emmy e ai Golden Globe ed è stata inclusa tra le migliori serie del 2019 dall’American Film Institute.

Unbelievable (2019)

Punteggi: Rotten Tomatoes: 98% | IMDb: 8.3/10

Unbelievable, ispirata a un’inchiesta giornalistica vincitrice del Pulitzer, questa miniserie true crime segue la storia di Marie Adler, una giovane che denuncia uno stupro per poi trovarsi schiacciata dal sistema. La serie è stata lodata per la sua empatia e il focus sulle vittime, ricevendo numerosi riconoscimenti.

Ripley (2024)

Punteggi: Rotten Tomatoes: 86% | IMDb: 8.1/10

Basata sui romanzi di Tom Ripley di Patricia Highsmith, questa miniserie è un omaggio al cinema italiano. Diretto da Steven Zaillian, ha raccolto consensi per la regia e le interpretazioni, vincendo diversi Emmy e Golden Globe.

Maniac (2018)

Punteggi: Rotten Tomatoes: 85% | IMDb: 7.6/10

Creata da Patrick Somerville e diretta da Cary Joji Fukunaga, Maniac vede protagonisti Emma Stone e Jonah Hill. Coinvolti in un esperimento farmaceutico, la serie è stata apprezzata per la sua estetica e le interpretazioni, guadagnando diverse nomination agli Screen Actors Guild Awards.

One Day (2024)

Punteggi: Rotten Tomatoes: 92% | IMDb: 8.1/10

Adattamento del romanzo di David Nicholls, One Day racconta la storia di Emma e Dexter, due vite intrecciate ogni anno lo stesso giorno per vent’anni. Lanciata su Netflix a San Valentino 2024, è divenuta rapidamente la serie più vista nel mondo in quella settimana.

The Haunting of Hill House (2018)

Punteggi: Rotten Tomatoes: 93% | IMDb: 8.5/10

Creata da Mike Flanagan, The Haunting of Hill House è una serie horror ripropone in chiave moderna il classico romanzo di Shirley Jackson. Attraverso una narrazione che intreccia passato e presente, la serie esplora i traumi della famiglia Crain, ricevendo plausi per la sua intensità e profondità emotiva.

La regina degli scacchi (2020)

Punteggi: Rotten Tomatoes: 96% | IMDb: 8.5/10

Ambientata tra gli anni ‘50 e ‘60, La Regina degli Scacchi segue l’ascesa di Beth Harmon, un’orfana prodigio degli scacchi. La serie esplora la sua genialità e fragilità, vincendo ben 11 Emmy Awards nel 2021, tra cui Miglior Miniserie.