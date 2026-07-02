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“È esploso il vulcano”: colonna di cenere di 1200 metri. Immagini impressionanti

Filippine, eruzione del vulcano Taal: il video dell'esplosione e della colonna di cenere di 1200 metri

Nella notte, senza preavviso, un brontolio profondo ha iniziato a risalire da sotto i piedi: un suono sordo, distante, ma abbastanza netto da far vibrare i vetri e spezzare il silenzio con una tensione che si avverte prima ancora di capirla.

In pochi istanti la quiete si è trasformata in allarme. Un lampo improvviso ha inciso il buio, seguito da un boato che ha attraversato l’aria come un colpo secco. Dal terreno si è sollevata una massa densa di fumo e detriti, una spinta verticale brutale che pareva voler strappare il cielo, mentre chi guardava da lontano restava fermo, incapace di distogliere lo sguardo.

Colonna di cenere che si alza sopra il cratere durante un'eruzione notturna

Esplosione improvvisa: il momento in cui la montagna si risveglia

Nel filmato, la sequenza è quasi irreale per precisione: prima l’agitazione, poi la rottura netta, infine la spinta verticale che inghiotte la scena. Non è un’esplosione “qualsiasi”: è quel tipo di rilascio energetico che ribalta la percezione della scala, trasformando un paesaggio familiare in una visione primordiale, dominata da fuoco, gas e frammenti incandescenti.

Ogni secondo racconta la forza della pressione accumulata: il cratere diventa un imbuto di materia e luce, e l’aria stessa sembra cambiare consistenza. È in quei momenti che la natura ricorda a tutti quanto possa essere rapida, imprevedibile e assoluta.

Nube di cenere a 1200 metri: il muro grigio che oscura il cielo

L’effetto più evidente è arrivato subito dopo: una enorme nube di cenere ha cominciato a salire, gonfiandosi verso l’alto con una velocità impressionante. In breve tempo la colonna eruttiva ha assunto l’aspetto di una torre scura, spessa, quasi compatta, capace di modificare la luce e di rendere il cielo opaco come una lastra.

Le stime degli esperti parlano di una colonna che ha superato i 1200 metri di altezza. Un numero che non è soltanto una misura: è l’immagine concreta di un fenomeno che può incidere sulla qualità dell’aria, sulla visibilità e sulla sicurezza delle rotte aeree, oltre a rappresentare un rischio per le coltivazioni e per chi vive nelle aree esposte alle ricadute.

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