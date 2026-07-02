“È esploso il vulcano”: colonna di cenere di 1200 metri. Immagini impressionanti

Nella notte, senza preavviso, un brontolio profondo ha iniziato a risalire da sotto i piedi: un suono sordo, distante, ma abbastanza netto da far vibrare i vetri e spezzare il silenzio con una tensione che si avverte prima ancora di capirla.

In pochi istanti la quiete si è trasformata in allarme. Un lampo improvviso ha inciso il buio, seguito da un boato che ha attraversato l’aria come un colpo secco. Dal terreno si è sollevata una massa densa di fumo e detriti, una spinta verticale brutale che pareva voler strappare il cielo, mentre chi guardava da lontano restava fermo, incapace di distogliere lo sguardo.

Esplosione improvvisa: il momento in cui la montagna si risveglia

Nel filmato, la sequenza è quasi irreale per precisione: prima l’agitazione, poi la rottura netta, infine la spinta verticale che inghiotte la scena. Non è un’esplosione “qualsiasi”: è quel tipo di rilascio energetico che ribalta la percezione della scala, trasformando un paesaggio familiare in una visione primordiale, dominata da fuoco, gas e frammenti incandescenti.

Ogni secondo racconta la forza della pressione accumulata: il cratere diventa un imbuto di materia e luce, e l’aria stessa sembra cambiare consistenza. È in quei momenti che la natura ricorda a tutti quanto possa essere rapida, imprevedibile e assoluta.

Nube di cenere a 1200 metri: il muro grigio che oscura il cielo

L’effetto più evidente è arrivato subito dopo: una enorme nube di cenere ha cominciato a salire, gonfiandosi verso l’alto con una velocità impressionante. In breve tempo la colonna eruttiva ha assunto l’aspetto di una torre scura, spessa, quasi compatta, capace di modificare la luce e di rendere il cielo opaco come una lastra.

Le stime degli esperti parlano di una colonna che ha superato i 1200 metri di altezza. Un numero che non è soltanto una misura: è l’immagine concreta di un fenomeno che può incidere sulla qualità dell’aria, sulla visibilità e sulla sicurezza delle rotte aeree, oltre a rappresentare un rischio per le coltivazioni e per chi vive nelle aree esposte alle ricadute.

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