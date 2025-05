Il mondo del cinema e della televisione è in lutto per la perdita del giovane Atreyu McCann, figlio dell’attrice Clare McCann, morto all’età di soli 13 anni. La notizia ha suscitato profondo dolore e commozione tra colleghi e fan, che hanno espresso il loro cordoglio attraverso i social media.

Clare McCann, nota attrice e regista australiana, ha annunciato la tragica scomparsa del figlio tramite un toccante post su Instagram, accompagnato da una foto del giovane. “È con il cuore spezzato che condividiamo la scomparsa del mio splendido figlio, Atreyu McCann. Era la luce più luminosa del mio mondo: gentile, creativo e infinitamente amato“, ha dichiarato.

Leggi anche: Paura per il rivale di Sinner: aereo colpito da un fulmine

Leggi anche: “È lui, è il suo corpo”: speranze finite, il drammatico ritrovamento

Atreyu McCann: un giovane talento scomparso troppo presto

L’annuncio della morte, avvenuto senza dettagli sulla causa, è stato seguito da una pioggia di messaggi di affetto e vicinanza da parte dei 62.000 follower di Clare. “Ti mando tutto il mio amore in questo momento, era un ragazzo meraviglioso, mi dispiace tanto per la tua perdita,” ha scritto un sostenitore. “Oddio Clare, non riesco nemmeno a immaginare il dolore che stai attraversando!”, ha aggiunto un altro.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva